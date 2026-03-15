Si te gusta mirar producciones que generan tensión e intriga, que te mantienen enganchado a la historia con la sensación de que “algo va a pasar” en cualquier momento y que, además, te invitan a pensar y a formular hipótesis a partir de pistas, giros y misterios que se revelan poco a poco, entonces esta selección es para ti. Si tienes Apple TV, te contamos cuáles son las cinco series de suspenso que no puedes dejar de ver.

“MALAS HERMANAS” (2022–2024)

Las cinco hermanas Garvey —Eva, Grace, Ursula, Bibi y Becka— residen en Dublín. Después de la inesperada muerte de John Paul, el esposo maltratador y controlador de Grace, todas quedan en el centro de una investigación de la compañía de seguros. La serie avanza en dos líneas temporales: una, situada antes del fallecimiento de John Paul, muestra cómo las hermanas traman el asesinato de su detestable cuñado; la otra, posterior a su muerte, sigue a un agente de seguros decidido a probar que ellas estuvieron involucradas para salvar su negocio en crisis.

Título original: Bad Sisters

Bad Sisters Año: 2022

2022 Duración: 55 min.

55 min. País: Reino Unido

Reino Unido Elenco principal: Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Sarah Greene, Eve Hewson y Eve Hewson

“BLACK BIRD” (2022)

“Black Bird” (en inglés: “Encerrado con el diablo”) sigue a Jimmy Keene, quien – cuando empieza a cumplir una pena de 10 años de cárcel – recibe una propuesta inesperada: si logra que el sospechoso Larry Hall confiese sus crímenes, podrá recuperar su libertad. Lograrlo se convierte en el mayor desafío de su vida. La historia está inspirada en hechos reales.

Título original: Black Bird

Black Bird Año: 2022

2022 Duración: 60 min.

60 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi y Greg Kinnear

“CRIMINAL RECORD” (2024-PRESENTE)

Dos detectives, un veterano experimentado y una joven a inicios de su carrera deben trabajar juntos cuando unas misteriosas llamadas telefónicas reabren el caso que había sido archivado. El mayor, quien tenía la investigación a su cargo no ve con buenos ojos la intervención de la principiante.

Título original: Criminal Record

Criminal Record Año: 2024

2024 Duración: 50 min.

50 min. País: Reino Unido

Reino Unido Elenco principal: Cush Jumbo, Peter Capaldi y Stephen Campbell

“PRESUNTO INOCENTE” (2024-PRESENTE)

Un brutal asesinato sacude a la Fiscalía de Chicago cuando uno de sus propios miembros, el fiscal Rusty Sabich, pasa a ser el principal sospechoso. A partir de entonces, el acusado deberá pelear no solo por demostrar su inocencia, sino también por mantener a su familia unida. s un remake de la miniserie que fue protagonizada por Harrison Ford.

Título original: Presumed Innocent

Presumed Innocent Año: 2024

2024 Duración: 45 min.

45 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga y Bill Camp

“SEVERANCE” (2022-PRESENTE)

Mark Scout lidera un equipo en Lumon Industries, una enigmática compañía donde los empleados se someten a un procedimiento que divide sus recuerdos entre el trabajo y la vida privada. Al aplicar esta radical forma de separar lo profesional de lo personal, la empresa promete un “equilibrio” total, pero todo se tambalea cuando Mark queda atrapado en el centro de un misterio que lo obliga a cuestionar qué hace realmente en dicha empresa y quién es en realidad.

Título original: Severance

Severance Año: 2022

2022 Duración: 45 min.

45 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower y Patricia Arquette

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