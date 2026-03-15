La segunda temporada de “One Piece” nos presenta nuevos rostros en el live action. Entre ellos destaca la princesa Vivi de Alabasta, quien – por el bien de su reino – se infiltra como agente de Baroque Works bajo el nombre de Miss Wednesday. Gracias a su carácter decidido y a su temple en situaciones de peligro, rápidamente llama la atención de los Sombrero de Paja. Sin embargo, cuando realiza un peculiar baile frente a Luffy y este cae en un sueño profundo, surge la gran duda entre los fans: ¿tiene una habilidad especial? Aquí te explicamos sus poderes hipnóticos y cómo funcionan en la serie.

Vale precisar que la primera aparición de Vivi fue en el episodio 2 titulado “Good Whale Hunting”, pero fue en el capítulo 3 “Whisky Business” que la vemos bailando y provocando que Luffy se duerma.

¿Gag cómico o poder real? La verdad detrás de los poderes hipnóticos de Vivi en "One Piece 2" (Foto: Raquel Fernandes / Netflix)

EXPLICACIÓN DE LOS PODERES HIPNÓTICOS DE VIVI EN “ONE PIECE 2”

Cuando se siente en peligro, la princesa Vivi recurre a su encantadora danza del vértigo, llamado así porque marea a sus oponentes. Y cómo no lograrlo si combina movimientos ondulantes con los diseños psicodélicos de su atuendo, un perfume intenso y la música de Igaram para provocar un sueño repentino en enemigos desprevenidos.

¿Cómo funciona? Ella empieza su “vertigo dance” con movimientos ondulantes mientras su vestuario llamativo con patrones con rayas genera un efecto visual mareante en el rival. Ese juego de espirales y balanceos provoca desorientación y vértigo en quien la observa fijamente, dejándolo paralizado el tiempo suficiente para que Vivi intente escapar o realice cualquier acción. A eso debemos añadir que el uso del perfume (Miwaku no kosui dance).

Al parecer, “su hipnosis solo funciona con oponentes propensos a dormirse de forma aleatoria, como Luffy y Zoro, por lo que sería inútil contra personajes como Crocodile y Nico Robin”, precisa Craig Elvy, de Screen Rant.

De otro lado, para defenderse, Vivi tiene como arma predilecta las dagas de pavo real, las cuales empuña con destreza y precisión, algo que podemos apreciar en las escenas de lucha en la segunda temporada de “One Piece”.

Otras de las habilidades que destaca en la princesa es su diplomacia, que pudimos apreciar cuando logra negociar para que dejen entrar a los Sombrero de Paja en el Reino de Drum con el fin de que Nami reciba atención médica urgente.

Charithra Chandran, la actriz que hace de Nefertari Vivi en el live-action de “One Piece” (Foto: Charithra Chandran/ Instagram)

INFORMACIÓN CLAVE DE VIVI

Nombre: Nefertari Vivi

Nefertari Vivi Papel: Princesa de Alabasta, exagente de Baroque Works

Princesa de Alabasta, exagente de Baroque Works Alias: Señorita Wednesday

Señorita Wednesday Interpretada por: Charithra Chandran, Aroop Shergill (Vivi joven)

Charithra Chandran, Aroop Shergill (Vivi joven) Lugar de origen: Reino de Alabasta

Reino de Alabasta Armas: Peacock Slashers

Relaciones

Padre: Rey Cobra de Alabasta

Rey Cobra de Alabasta Guardián real/Amigo: Igaram

Igaram Compañero: Mr. 9 (anteriormente)

Mr. 9 (anteriormente) Aliados: Monkey D. Luffy, Zoro , Nami , Usopp , Sanji

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