CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero) y Sanji (Taz Skylar) zarpan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso, en la segunda temporada de “One Piece”, serie live action de Netflix basada en el manga de Eiichiro Oda. Por supuesto, el objetivo principal del protagonista es encontrar el legendario tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas, pero en su camino se encuentran con algunas situaciones que los desvían. Entonces, ¿qué pasó en los nuevos episodios? ¿Hasta dónde llegaron nuestros personajes favoritos?

Antes de navegar por la Gran Ruta, los Sombrero de Paja visitan Loguetown, donde nació la Gran Era de los Piratas. En ese lugar se enfrentan a Buggy (Jeff Ward) y a Alvida (Ilia Isorelýs Paulino). Logran librarse del peligro y escapar con la ayuda de alguien misterioso. Smoker (Callum Kerr) también intenta capturar a Luffy, pero no lo consigue por la misma razón. Smoker decide seguirlos, pero el Vicealmirante Garp (Vincent Regan) le indica que hay otros peligros con los que lidiar. Uno de ellos es Dragón, líder del Ejército Revolucionario.

Garp le ordena atrapar a un miembro de los Baroque Works y Smoker permite que Tashigi (Julia Rehwald) la acompañe. En tanto, Luffy y su tripulación parten en busca del “One Piece”. Tras cruzar la Montaña Inversa, el Merry termina en la panza de una ballena gigante, Laboon, así que Luffy debe buscar la manera de salvar a sus amigos. Gracias a Crocus, un viejo expirata, conoce la historia de la ballena y consigue que libere a su tripulación.

Miss Wednesday (Charithra Chandran) en realidad es la princesa Vivi de Arabasta en la serie "One Piece: Into the Grand Line" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

Antes de salir de Laboon, los Sombreros de Paja lidian con dos miembros de los Barrocos, Miss Wednesday (Charithra Chandran) y Mr. 9 (Daniel Lasker), quienes buscan apoderarse del Merry. La tripulación los reduce y los toma prisioneros. No obstante, tras hablar con Miss Wednesday, Luffy cree que puede confiar en ella y la libera. Esto permite que escape junto a su compañero hacia la Isla Whisky Peak, lugar al que los protagonistas también llegan.

El líder de Whisky Peak, Igaram, recibe a los Sombreros de Paja con los brazos abiertos, pero se trata de una trampa, ya que esa isla está controlada por Los Barrocos y los pobladores engañan a los piratas para asesinarlos. Gracias a Nami y Zoro, su grupo no corre con la misma suerte. Y tras una batalla en la que no puede dejar de pensar su rival, Zoro derrota a la mayoría. En tanto, Luffy detiene a Miss Wednesday, quien intenta robar su barco con ayuda de Igaram.

Sin embargo, estos últimos no son quienes dicen ser. La aparición de Ms. Valentine (Jazzara Jaslyn) y Mr. 5 (Camrus Johnson) revela que Miss Wednesday en realidad es la princesa Nefertari Vivi de Arabasta, que se infiltró en la Baroque Works para salvar a su reino de caos causado por Mr. 0 (Joe Manganiello) y Miss All Sunday (Lera Abova), quienes trabajan en la Operación Utopía.

Después de esa aventura y perder a Igaram, los protagonistas de “One Piece” llegan a la isla del Jardín Pequeño, donde se encuentran con dinosaurios, gigantes y otros enemigos: Mr. 3 (David Dastmalchian) y Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso), quienes utilizan sus poderes para capturar a la mayoría. Mientras Usopp salva el día, Sanji se comunica con Mr. 0 y se identifica como el “Mr. Prince” tras engañar a su interlocutor.

Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso) causa estragos con sus poderes en la serie "One Piece: Into the Grand Line". Controla a los Sombrero de Paja (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

Luffy y los Sombrero de paja continúan su viaje, pero cambian el rumbo a Arabasta para ayudar a Vivi. Además de preocuparse por Los Barrocos, que los tienen en la mira por ayudar a la Princesa tal como les advirtió All Sunday, deben buscar un médico para Nami, quien está gravemente enferma. Vivi propone ir al reino de Drum y pedir ayuda al rey Wapol (Rob Colletti). Al llegar, descubren que su gobernante los ha abandonado y se llevó a todos los médicos.

Kureha (Katey Sagal), la única doctora que queda está en la cima de la montaña nevada, así que Luffy debe escalar junto a Sanji para salvar a su amiga. Logran llegar justo a tiempo y Nami se salva. Mientras la joven se recupera, los visitantes conocen a Chopper y su emotiva historia, que involucra al Dr. Hiriluk (Mark Harelik) y lo que su muerte significó para el reino de Drum.

¿Qué pasó con Luffy y los Sombrero de Paja?

Mientras Luffy se acerca a Chopper, el rey Wapol regresa al reino de Drum tras comer la fruta del diablo que le proporcionó Miss All Sunday, quien se presenta ante la princesa Vivi para anunciarle lo que va a suceder y lo interesada que está por conocer el resultado del enfrentamiento. ¿Luffy y su tripulación podrán vencer a Wapol y salvar al reino?

Dalton (Ty Keogh) intenta detener al tirano, pero descubre que ha fusionado a sus soldados con sus armas. Mientras Zoro y Usopp intentan salvar a los pobladores de los soldados, Vivi sube al castillo para advertirle al resto de la tripulación. Wapol y sus tenientes los siguen. Kureha prefiere escapar, pero Chopper decide quedarse para ayudar.

Tras una ardua batalla, Sanji y Chopper logran derrotar a los tenientes. Luffy y Vivi se enfrentan a Wapol y también logran detenerlo. Luego de completar la misión, Luffy invita a Chopper a unirse a los Sombreros de Paja. Aunque al principio se niega, finalmente acepta, al igual que Vivi, quien antes de llegar a Arabasta revela que la verdadera identidad de Mr. 0 es Sir Crocodile, quien busca destruir Alabastra para completar su plan junto a Nico Robin (Miss All Sunday). Por otro lado, Kureha comenta el parecido de Luffy con Gol D. Roger.

¿Cuál será la siguiente aventura de Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación de los Sombreros de Paja en la tercera temporada de "One Piece"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DEL LIVE ACTION DE “ONE PIECE”?

La segunda temporada del live-action “One Piece” está disponible en Netflix desde el 10 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

