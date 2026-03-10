Después de la tan esperada boda de Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack (Martin Henderson), los fanáticos de los dramas románticos de Netflix se preguntan, ¿qué sucederá con la pareja protagonista de “Virgin River” (“Un lugar para soñar” en español) en sus primeras semanas de casados en la séptima temporada? “Estos personajes tienen mucho más que ofrecer”, adelantó el showrunner Patrick Sean Smith a Tudum. “Creo que apenas empezamos a ver a Mel y Jack funcionar como matrimonio, lo cual es emocionante”. Entonces, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios y cómo verlos?

Smith también agregó que la nueva entrega de la serie, basada en la saga de novelas del mismo nombre de Robyn Carr, “explorará su luna de miel mientras construyen sus vidas en la granja, lo cual puede traer sus propios obstáculos. Mel llegó a Virgin River esperando que la cabaña tuviera el estilo rústico chic, y ahora vive en una casa de campo. ¿Qué significa eso para su personaje? Sigue siendo un pez fuera del agua y constantemente sale de su zona de confort”.

La séptima temporada de “Virgin River” cuenta con el regreso de Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Kai Bradbury, Kandyse McClure, Sarah Dugdale, Tim Matheson y Colin Lawrence, entre otros. A ellos se suman actores como Sara Canning (“The Vampire Diaries”) y Cody Kearsley (“Riverdale”, “Daybreak”).

Jack (Martin Henderson) y Mel (Alexandra Breckenridge) ya están casados, pero deben enfrentar otros problemas en la séptima temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

La séptima temporada de “Virgin River” se estrenará el jueves 12 de marzo de 2026 en Netflix. El rodaje de los nuevos episodios se realizó entre marzo y junio de 2025, principalmente, en Vancouver.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

Los nuevos episodios de “Un lugar para soñar” estarán disponibles en Netflix, por lo tanto, para ver la continuación de la historia de amor de Mel y Jack solo necesitan una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 8:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la séptima temporada de “Un lugar para soñar”, “comienza en las semanas posteriores a la boda de Mel y Jack, mientras se adaptan a la vida de recién casados. En otra parte de la ciudad, Preacher (Colin Lawrence) espera alcanzar su sueño de chef, Kaia (Kandyse McClure) intenta decidir si la vida en un pueblo pequeño es adecuada para ella, Doc (Tim Matheson) enfrenta un problema legal en su clínica, Hope (Annette O’Toole) explora su pasado, y Denny (Kai Bradbury) y Lizzie (Sarah Dugdale) esperan la llegada de su primer hijo.”

Después de sufrir un aborto, la pareja tiene la oportunidad de adoptar un bebé. “Obviamente vimos la tragedia del aborto espontáneo en la quinta temporada, y Mel finalmente decidió que, con todo el trauma que había experimentado al no poder concebir o perder bebés, ya estaba harta”, declaró Henderson a Tudum. “Le duele demasiado. Creo que fue realmente interesante ver a la pareja pasar por algo tan oscuro juntos y luego encontrar una salida que los unió y los fortaleció. De ahí surgió la idea de que aún pueden alcanzar su sueño, [pero] podría ser un poco diferente”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”

Alexandra Breckenridge como Melinda “Mel” Monroe

Martin Henderson como Jack Sheridan

Sara Canning como Victoria

Cody Kearsley como Clay

Tim Matheson como Vernon “Doc” Mullins

Annette O’Toole como Hope McCrea

Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton

Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

Zibby Allen como Brie Sheridan

Sarah Dugdale como Lizzie

Marco Grazzini como Mike Valenzuela

Kai Bradbury como Denny Cutler

Kandyse McClure como Kaia Bryant

Cody Kearsley asume el rol de Clay en una escena de la temporada 7 de la serie "Virgin River" (Foto: Netflix)

