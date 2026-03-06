CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Las líneas entre su exigente realidad y su romance digital se difuminan para Seo Mi‑rae (Jisoo), productora de webcómics, en “Un novio por suscripción” (“Boyfriend on Demand” en inglés y “Wolgannamchin” en su idioma original). Tras una desilusión amorosa, está enfocada en su trabajo y se ha acostumbrado a una vida sin amor, pero luego de probar una aplicación que te permite tener citas perfectas en un mundo virtual, todo cambia. Mientras está encantada con ese mundo ficticio, no nota que el hombre de sus sueños está en el mundo real. Entonces, ¿qué sucede con la protagonista de la serie coreana de Netflix?

Después de la renuncia de un productor, el director Hwang busca a alguien que se encargue de trabajar con la escritora más importante de la empresa. Seo Mi‑rae, al igual que su compañero Park Kyeong-nam (Seo In-guk), se esfuerzan por no quedarse con ese proyecto porque Yun Song (Gong Min-jeung) es una artista muy complicada. Debido a que Mi‑rae trabajó con ella en el pasado, no tiene más opción que aceptar el encargo.

Aunque el webtoon de Yun Song es el número uno, recibe muchas críticas y la autora desaparece a la menor crisis. Pero no todo es negativo, el protagonista del famoso webcómic es parte del mundo virtual de “Boyfriend on Demand”, así que el promotor Min Jun-young le ofrece a la protagonista probar el producto por un tiempo y compartir sus reseñas. Mi-rae tiene dudas, pero eventualmente entra en ese mundo y queda maravillada.

La anfitriona le da la bienvenida a Seo Mi‑rae (Jisoo) al mundo virtual en el que conocerá a la cita perfecta en la serie coreana "Un novio por suscripción" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

De hecho, sus citas con el protagonista del webtoon le ayudan a cambiar su perspectiva del romance y le permite darle ideas a Yun Song para mejorar el siguiente número. Cuando su historia ficticia se pone interesante se ve obligada a volver a la realidad porque no puede pasar más de 50 horas con un mismo personaje. Durante un tiempo se niega a tener otras citas, pero Min Jun-young la motiva a aprovechar su tiempo de prueba gratis.

La segunda cita de Mi‑rae se desarrolla en un campus universitario. Eun-ho le roba el corazón, pero el escenario y algunas situaciones la llevan a pensar en su primer amor, quien la abandonó por su estresante trabajo y ahora planea casarse con otra mujer. Antes de que el romance llegue al siguiente nivel, la prueba gratis de “Boyfriend on Demand” termina y la protagonista debe volver al mundo real.

Debido a la decisión del director Hwang de hacer que sus mejores autores, Yun Song y Hwany, publiquen el mismo día y compitan, Mi‑rae lidia con momentos de estrés y su rivalidad con Park Kyeong-nam se intensifica. Sin embargo, la realidad es que Park está enamorado de Mi‑rae y solo muestra indiferencia porque no sabe cómo acercarse y las veces que lo ha intentado, no resultan cómo esperaba.

Cuando finalmente se anima a confesar sus sentimientos, Mi‑rae se queda muy sorprendida e intenta evitarlo en la oficina. Mientras están en la cafetería, lo rechaza y le dice que tiene novio. En cierta forma no es mentira porque la protagonista decidió suscribirse a la aplicación y volvió a reencontrarse con Eun-ho en otro escenario. Todo es maravilloso en el mundo virtual hasta que Mi‑rae comprende que lo mismo que vive con su novio virtual lo viven miles de mujeres. Resuelve abandonar la app, pero esta le sugiere crear “novio” exclusivo y que se ajuste a sus preferencias.

Park Kyeong-nam (Seo In-guk) le declara su amor a Seo Mi‑rae (Jisoo) en la serie coreana "Un novio por suscripción", pero lo rechaza (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

¿Qué pasó con Mi-rae y Park?

Tras responder varias preguntas sobre sus preferencias, “Boyfriend on Demand” le presenta a su novio ideal. Lo que ve asusta a Mi‑rae, ya que tiene la misma apariencia que Park Kyeong-nam, aunque sin anteojos, con el cabello rojo y se llama Gu Yeong-il. A partir de ese momento, empieza a cuestionarse si Park es su hombre perfecto. Le toma algún tiempo aceptar la idea, pero eventualmente lo hace.

El problema es que Park cree que Mi‑rae prefiere evitarlo y que incluso inventó un novio para que no volviera a insistir en sus sentimientos. Cuando la protagonista le cuenta la verdad y se disculpa, Park decide dejar de fingir indiferencias y empieza a tener detalles lindos con ella.

Cuando las cosas parecen ir por buen camino, a pesar de las dudas de Mi-rae, Park descubre el secreto de la protagonista. Esto sumado a una serie de malentendidos y mensajes confusos, provocan que se distancien y que Mi‑rae busque refugio en el mundo virtual, donde le cuenta a Gu Yeong-il sus miedos (a volver a enamorarse y resultar lastimada).

Hwany le hace notar a Park que en realidad Mi-rae lo quiere a él y no su versión virtual. Finalmente, decide buscar a su amada y declararle su amor. La pareja intenta mantener su romance en secreto, pero esto provoca un accidente. Cuando están listos para contarlo, nadie en la oficina lo cree posible. No obstante, los protagonistas de “Un novio por suscripción” tienen un final feliz.

Seo Mi‑rae (Jisoo) supera sus miedos y decide arriesgarse con Park Kyeong-nam (Seo In-guk) al final de la serie coreana "Un novio por suscripción" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UN NOVIO POR SUSCRIPCIÓN”?

“Un novio por suscripción” está disponible en Netflix desde el 6 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

