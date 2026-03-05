CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la aclamada novela de Julia May Jonas, “Vladimir” es una serie de Netflix que sigue a una profesora de mediana edad (Rachel Weisz) que se obsesiona con su colega más joven, Vladimir Vladinski (Leo Woodall) y complica aún más su carrera y matrimonio. De hecho, la protagonista es la encargada de relatar su historia, pero resulta ser una narradora poco confiable, ya que algunas de las cosas que cuenta se contradicen con las imágenes que se muestran. Entonces, ¿qué pasó realmente con ella y el resto de personajes principales? ¿Cuál es la verdad?

Mientras su esposo John (John Slattery) enfrenta acusaciones por relacionarse de manera íntima con sus antiguas alumnas, la protagonista a la que se refieren como M debe lidiar con alguna de las consecuencias e intentar ayudar a retrasar la audiencia para evitar salir perjudicada. Lo consigue tras presionar a otro colega y hablar con la esposa del rector de la universidad, pero una de las citas de John lo arruina todo.

Pero ese no es el único problema con el que la protagonista de “Vladimir” lidia. También siente que su carrera se ha estancado debido a décadas de bloqueo creativo, su hija, Sid (Ellen Robertson), la ignora, y sus clases dejan de ser tan relevantes como en el pasado. Pero su vida da un giro luego de conocer un joven escritor que se une a la facultad y se convierte en su amor platónico. Desde ese momento, no puede dejar de fantasear con él.

John (John Slattery) enfrenta una audiencia por acusaciones de Título IX en EE. UU. en la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “VLADIMIR”?

Para evitar caer en tentación, M decide volverse amiga de Cynthia (Jessica Henwick, la esposa de su obsesión. Pero sus primeros intentos fracasan, ya que Cynthia está saturada por las responsabilidades maternales, laborales y matrimoniales. De hecho, cuando M la invita a una tarde de piscina, el que se presenta es Vladimir con su pequeña hija. Lo que no ayuda con las fantasías de la protagonista.

Luego de enterarse de las acusaciones en contra de John y terminar su relación con su novia, Sid decide volver a casa e intentar ayudar a sus padres. El caso de John parece más sencillo, pero hay una denuncia que lo complica, sobre todo para M. Lila (Kayli Carter), quien fue estudiante y amante de John, asegura que M no apoyó su solicitud de una beca como represalia por el romance con su esposo.

M se escabulle a la oficina de David para conseguir los archivos de Lila y volver a leer el artículo de su antigua alumna y comprender si podría causarle problemas. Sid sugiere que lo devuelva, pero antes de que lo haga, la protagonista de “Vladimir” se encuentra con Cynthia, quien le muestra su apoyo y la motiva a quemar los papeles. También tiene una conversación sobre sus matrimonios, que motiva a M a acercarse a su atractivo colega.

Aunque su fantasía la ayudó a superar su bloqueo creativo, su obsesión solo complica su vida. Comete varios errores, deja sola a su hija y le falla a una estudiante que confiaba mucho en ella. Parece que todo en lo que puede pensar es en Vladimir, así que se deja llevar por sus deseos prohibidos e invita a su colega a una almuerzo para discutir sus novelas. La reunión se traslada a la cabaña de la escritora, pero no resulta como ella esperaba.

M (Rachel Weisz) tiene fantasías eróticas con Vladimir (Leo Woodall) en la comedia dramática "Vladimir" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “VLADIMIR”?

¿Qué pasó con M, Vladimir y John?

La primera escena de “Vladimir” muestra al atractivo escritor atado en una cabaña. Esto se retoma en el penúltimo episodio, cuando M hizo de todo para evitar que su acompañante se marchara. Lo drogó y amarró a una silla. Cuando Vlad despierta cree que la mujer está loca y empieza a gritar, pero ella le explica que debido al alcohol que bebieron él le pidió que los “dominara”, pero que no sucedió nada más entre ellos.

Tras los arrebatos de la noche anterior, M permite que Vladimir decida quedarse o marcharse. Él decide quedarse y seducir a su colega, en parte porque se enteró de que John y Cynthia tienen un romance. A la protagonista no le gusta el juego que inicia Vlad, pero eventualmente terminan en la cama.

Aunque las fantasías de M se cumplen, no es cómo esperaba. Siente que el deseo era más intenso, pero al menos le permite escribir más capítulos de su novela. “La imagen cargada, romántica y erótica que tenía de él en estas fantasías, en realidad, simplemente no resultó así. Quizás sea una lección: las fantasías deben seguir siendo fantasías”, señaló Woodall a Tudum.

Después de su audiencia, en la que desestimaron las acusaciones en su contra, John se presenta en la cabaña. Cuando Vladimir lo confronta por la aventura con su esposa, John revela que ellos no son amantes y que solo se reúnen para escribir juntos. Cuando menciona las drogas, Vlad pierde el control, pero la situación no escala.

Durante la noche, se produce un incendio en la cabaña. Vladimir y John intentan salir, pero la puerta está atascada. Mientras que M decide salvar sus manuscritos y escapar. Mientras las llamas consumen la cabaña, la protagonista explica que publicó su novela y fue un éxito. También aclara que llamó a la ambulancia y salvaron a su esposo y amante. Pero ¿dice la verdad?

En conversación con Netflix, Jonas recalcó que era importante dejar mucha ambigüedad en el final de la serie. “Queríamos dejarlo todo en una pregunta, no en una especie de respuesta”, aseguró.

M (Rachel Weisz) salva los borradores de su nueva novela del incendio al final de la serie "Vladimir" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “VLADIMIR”?

“Vladimir” está disponible en Netflix desde el 5 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la serie protagonizada por Rachel Weisz y Leo Woodall solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí