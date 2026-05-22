Nico Robin y Jaguar D. Saul son los grandes protagonistas del episodio 1163 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Nico Robin y Jaguar D. Saul son los grandes protagonistas del episodio 1163 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Cada domingo, los fans de alrededor del mundo esperan—casi como un ritual—por un nuevo capítulo del exitoso de Toei Animation basado en el manga de Eiichiro Oda. Así, si has llegado a esta nota, seguro es porque quieres saber cuándo se estrena el episodio 1163 de la , a qué hora verlo y cuál es el link oficial de Crunchyroll para que no te lo pierdas. Por eso, con el fin de que puedas disfrutarlo sin problemas, te recomiendo seguir adelante con tu lectura y preparar tu agenda desde ya.

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Vale precisar que, a lo largo del arco de Elbaf, la historia sigue a Luffy y los Sombrero de Paja en su llegada a la tierra de los gigantes.

En este contexto, el episodio 1163, titulado “I Want You to Praise Me - The Reunion of Robin and Saul” (en español: “Quiero que me elogies: el reencuentro de Robin y Saul”), se centra en Nico Robin y su esperadísima reunión con Jaguar D. Saul, retomando los hilos emocionales que marcaron el pasado de la joven.

De esta manera, la trama combina el impacto de aquel encuentro con el avance de la aventura, mientras se prepara el terreno para los siguientes capítulos del anime.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo de “One Piece” está programado para estrenarse el domingo 24 de mayo del 2026, manteniendo el calendario semanal habitual de la serie.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1163 de la ficción tiene previsto su lanzamiento en Japón a las 11:15 p. m. (JST).

A partir de ese horario, Crunchyroll ajusta su propia programación de ‘simulcast’ para cada región y habilita el capítulo en diferentes horas locales aproximadas:

PaísesHorario
Estados Unidos9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) del domingo 24 de mayo
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica10:30 a.m. del domingo 24 de mayo
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador11:30 a.m. del domingo 24 de mayo
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico12:30 p.m. del domingo 24 de mayo
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil1:30 p.m. del domingo 24 de mayo
España6:30 p.m. del domingo 24 de mayo

Cabe resaltar los subtítulos oficiales en español suelen aparecer entre 30 y 45 minutos después de la hora marcada, así que conviene considerar ese margen si quieres verlo con subtítulos en tu idioma.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1163 DE “ONE PIECE”?

Tal como mencioné previamente, “One Piece” es un anime que forma parte del extenso catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 1163 del show televisivo sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El episodio 1163 de "One Piece" pertenece al arco de Elbaf del anime (Foto: Toei Animation)
El episodio 1163 de "One Piece" pertenece al arco de Elbaf del anime (Foto: Toei Animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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