A propósito del estreno del arco de Elbaph en el anime “One Piece” de Crunchyroll, muchos fans han empezado a repasar aquellos capítulos que marcaron un antes y un después en la serie. Así, aprovechando el ranking de puntajes que ofrece IMDb, hoy podemos identificar 5 episodios con calificaciones casi perfectas que se han convertido en parada obligatoria para cualquier seguidor de Luffy y los Sombrero de Paja. ¿Te gustaría conocerlos? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el arco de Elbaph marca el esperado encuentro de nuestros protagonista con la tierra de los gigantes, un escenario que el manga de Eiichirō Oda viene anticipando desde las primeras etapas de la historia.

De esta manera, la trama ahora profundiza en la cultura de este pueblo, en viejas promesas y en conflictos que pueden cambiar el rumbo de la era pirata.

Antes de continuar, mira el tráiler de este arco de “One Piece”:

¿CUÁLES SON LOS 5 EPISODIOS MEJOR CALIFICADOS DE “ONE PIECE” EN IMDB?

Aunque el ranking de IMDb se actualiza con frecuencia, hay 5 episodios que hoy sobresalen con una calificación de 9,8 sobre 10, convirtiéndose en los favoritos del público a nivel global.

Puesto #5. Episodio 1153

Título: “The Upheaval of an Era! The Color of the Supreme King That Leads Luffy” (Egghead)

En este capítulo, el discurso de Vegapunk sacude a piratas y civiles por igual, encendiendo la chispa de una nueva era mientras la Marina reacciona con furia.

Al mismo tiempo, los Cinco Ancianos se preparan para lanzar un golpe devastador contra Luffy, su tripulación y los gigantes aliados, en un episodio que combina tensión política, acción y el peso del Haki del Rey como nunca antes.

Puesto #4. Episodio 1136

Título: “Kuma’s Life” (Egghead)

Este capítulo se centra en el pasado de Bartholomew Kuma y en su relación con Bonney, que zarpa en busca de su padre mientras él observa cómo el mundo cambia.

El episodio mezcla la creciente fama de Luffy, su enfrentamiento contra Arlong y su declaración de guerra al Gobierno Mundial con la mirada de Kuma, que empieza a depositar su fe en el futuro que representan los Sombrero de Paja.

Puesto #3. Episodio 485

Título: “Kejime o Tsukeru: Shirohige vs Kurohige Kaizokudan” (Guerra de Marineford)

La guerra en Marineford llega a uno de sus puntos más crudos cuando la banda de Barbanegra irrumpe en el campo de batalla.

Barbablanca, ya herido y al límite, decide enfrentarse solo a estos nuevos rivales, en un capítulo que funciona como despedida y cierre de ciclo para uno de los piratas más importantes del mundo de “One Piece”.

Puesto #2. Episodio 405

Título: “Kiesareta Nakama-tachi: Mugiwara Ichimi Saigo no Hi” (Archipiélago Sabaody)

En Sabaody, la banda queda acorralada por la Marina y los Pacifistas mientras Luffy intenta defender a todos.

Aquí, el poder de Kuma se convierte en una pesadilla: uno a uno, los nakamas van desapareciendo ante los ojos del capitán, dejando una sensación de derrota total que marcó a toda una generación de fans.

Puesto #1. Episodio 377

Título: “Nakama no Itami wa Waga Itami: Zoro Kesshi no Tatakai” (Thriller Bark)

La lista es liderada por este capítulo, en la que los Sombrero de Paja están al límite tras la batalla y un Luffy inconsciente queda completamente indefenso cuando Kuma se cruza en su camino.

Entonces, Zoro toma una decisión extrema para proteger a su capitán y a la tripulación, en una de las escenas de sacrificio más recordadas de todo el anime.

Y tú, ¿coincides con el ranking?

Esta escena es una de las más icónicas del anime "One Piece" y es conocida por los fans como el momento de "No ha pasado nada" (Foto: Toei Animation)

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