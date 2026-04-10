En los próximos meses, el universo “One Piece” dará un salto importante dentro de Netflix. Y es que la franquicia de Eiichirō Oda seguirá con su versión live-action y, por si fuera poco, sumará nuevos formatos pensados para públicos distintos... desde la animación hasta las colaboraciones con marcas icónicas como LEGO. Así, la idea es que, llegues por donde llegues, siempre haya una forma de acompañar a Luffy y los Sombrero de Paja en sus aventuras.

Vale precisar que “One Piece” nació como manga en la revista Weekly Shonen Jump en el 1997 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento japonés.

De esta manera, conocemos a Monkey D. Luffy, un joven pirata que, tras obtener poderes elásticos, reúne a una tripulación para encontrar el legendario tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas.

¿QUÉ PROYECTOS PREPARA LA FRANQUICIA “ONE PIECE” EN NETFLIX?

1. “LEGO One Piece”

Empiezo la lista con “LEGO One Piece”, un especial animado en 3D—dividido en dos partes—que reimagina las aventuras de Luffy y su tripulación en formato de bloques, condensando los eventos de las temporadas 1 y 2 del live-action de Netflix.

Este proyecto está producido por The LEGO Group, Shueisha y Atomic Cartoons, y se contará desde la mirada de Usopp.

Así, combina humor, acción y nostalgia, pero envuelta en el tono característico de las producciones de LEGO, con énfasis en ‘gags’ visuales y una estética juguetona.

¿Cuándo se estrena? El 29 de septiembre del 2026.

2. El nuevo anime “THE ONE PIECE”

“THE ONE PIECE” es el nombre de la nueva serie de anime que volverá a adaptar la saga de ‘East Blue’ del manga original de Eiichirō Oda, con un enfoque más compacto y moderno que el show que se emite desde el 1999.

La producción está a cargo de Wit Studio, en colaboración con Toei Animation y Fuji Television, mientras que Netflix actúa como plataforma de distribución, integrando este reboot dentro de su propio ecosistema de contenidos de la franquicia.

¿Cuándo se estrena? En algún momento del 2027.

3. La temporada 3 del live-action “One Piece”

Cierro la lista con la tercera temporada del live-action, la cual ya tiene título oficial: “One Piece: The Battle of Alabasta”.

Esta nueva tanda de episodios llevará a los Sombrero de Paja al reino desértico de Alabasta, donde se verán envueltos en un conflicto civil mientras ayudan a la princesa Nefertari Vivi a salvar su país.

Aquí, el villano central será Sir Crocodile, también conocido como Mr. 0, líder de la organización criminal Baroque Works, que lleva años alimentando una rebelión para tomar el control del reino desde las sombras.

¿Cuándo se estrena? En algún momento del 2027.

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