El universo de “One Piece” continúa en expansión. Netflix tiene más sorpresas para los fanáticos de la popular historia de Eiichiro Oda. Además de anunciar la fecha de estreno y el título de la tercera temporada del live action protagonizado por Iñaki Godoy y compartir un nuevo avance del esperado remake del anime, la plataforma de streaming de la N roja prepara un especial animado de dos partes que estrenará en septiembre de 2026. A continuación, te comparto los principales detalles de la nueva producción.

La historia de Monkey D. Luffy, que junto a su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, viaja por un mundo marino buscando un tesoro legendario para convertirse en el Rey de los Piratas, ha reunido fanáticos desde 1997, fecha en la que publicó el manga de Oda. El longevo anime aumentó el número de seguidores, pero sin duda la serie de Netflix la acercó a un público diferente.

Por eso, no es una sorpresa que Netflix se uniera a Lego para lanzar un especial animado de dos partes que ofrece una versión cómica y alternativa de los eventos de la serie live action, lo que la convierte en una propuesta más ligera y familiar.

Eiichiro Oda, creador de "One Piece", también es productor ejecutivo del especial de Lego de dos partes (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LEGO ONE PIECE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en este especial de dos partes, Usopp cuenta la historia de cómo los Sombrero de Paja atravesaron el mar del Este hasta alcanzar la Gran Ruta Marítima, antes de conocer a Chopper.”

El especial de Lego narra los inolvidables sucesos de la primera y segunda temporada de la saga pirata. Usopp, el narrador poco fiable de los Sombrero de Paja, es el encargado de contar la historia al nuevo y adorable recluta, el híbrido de reno y niño Tony Tony Chopper.

FECHA DE ESTRENO DE “LEGO ONE PIECE”

El especial animado de LEGO ONE PIECE se estrenará el 29 de septiembre de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver esta nueva producción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL NUEVO ESPECIAL DE “ONE PIECE”?

Este proyecto se produce en colaboración con LEGO Group, la editorial japonesa Shueisha y el estudio de animación Atomic Cartoons, con sede en Vancouver (creadores de Marvel’s Spidey and His Amazing Friends).

Tom Hyndman es el showrunner, guionista y productor ejecutivo. Mientras que, Eiichiro Oda, creador de ONE PIECE, también es productor ejecutivo junto con Jill Wilfert, Keith Malone y Lars Danielsen para LEGO, y Marty Adelstein y Becky Clements para Tomorrow Studios.

"Lego One Piece" cuenta con la colaboración con LEGO Group, la editorial japonesa Shueisha y el estudio de animación Atomic Cartoons (Foto: Netflix)

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