La temporada final de la serie “The Boys” de Amazon Prime Video le ha regalado a los espectadores más curiosos algunos guiños que se esconden como ‘easter eggs’ a lo largo de su trama. Así, en el primer episodio—titulado “Fifteen Inches of Sheer Dynamite” (en español: “Cuarenta centímetros de pura dinamita”)—hay una escena que ha despertado especial curiosidad. Y es que allí aparece una referencia directa al universo de “One Piece” que ha encendido las redes sociales.

Vale precisar que esta nueva tanda de episodios muestra a Butcher intentando recomponer alianzas mientras el mundo observa con miedo el ascenso de Homelander.

Entonces, en este difícil contexto, Hughie, Annie y su equipo organizan una resistencia desesperada para desafiar su régimen tiránico, aun cuando las probabilidades están totalmente en su contra.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Boys 5”:

¿DÓNDE APARECE EL ‘EASTER EGG’ DE “ONE PIECE” EN “THE BOYS”?

El ‘easter egg’ de “One Piece” aparece en el primer episodio de la temporada final de la serie de Amazon Prime Video, en la base de operaciones de Annie.

Así, en una de las paredes, se ve la emblemática bandera de los Sombrero de Paja.

Es decir, la ‘Jolly Roger’ de Luffy que exhibe una calavera con tibias cruzadas sobre fondo negro.

Por supuesto, esto implica que “One Piece” existe en el universo “The Boys”... lo que refleja la relevancia de la franquicia creada por Eiichirō Oda en la cultura pop.

¿CÓMO REACCIONÓ EL FANDOM DE “ONE PIECE” AL HALLAZGO?

Tal como te puedes imaginar, la reacción fue casi inmediata: apenas se estrenó el capítulo, los usuarios empezaron a compartir capturas en X, Instagram y Facebook, destacando el detalle y celebrando que producciones exitosas se crucen, al menos de manera simbólica.

Asimismo, distintos hilos en Reddit se dedicaron a analizar la escena cuadro a cuadro, alimentando teorías sobre qué otros animes podrían existir en el mismo universo.

Aunque aquella lista, al menos por ahora, queda solo en el terreno de la especulación.

¿CÓMO PUEDES UBICAR EL GUIÑO A “ONE PIECE” AL VER “THE BOYS”?

Si quieres comprobarlo por tu cuenta, la manera más sencilla es:

Ir al episodio 1 de la temporada 5 de “The Boys”.

Buscar la escena en la que Butcher y Kimiko se encuentran con Annie.

Pausar cuando la cámara se aleje y muestre la bandera en la pared (aproximadamente, en el minuto 0:41:25).

Y tú, ¿ya lo viste?

La icónica bandera pirata de los Sombrero de Paja del anime "One Piece" aparece en el primer episodio de la temporada final de "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí