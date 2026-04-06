¡ATENCIÓN, SPOILERS ! El manga “One Piece” ha cruzado una línea que los fans esperaban desde hace años. Y es que, en el capítulo 1179 de la obra de Eiichirō Oda—publicado el pasado domingo 5 de abril del 2026—, Imu, el enigmático soberano en las sombras del Gobierno Mundial, por fin muestra su rostro en el arco de Elbaph y, de paso, deja clara la obsesión que mueve cada uno de sus pasos antes de la gran guerra que se avecina. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la aparición plena de Imu se produce en medio del conflicto en Elbaph, donde convergen los gigantes, los Caballeros Sagrados y la presencia de los Sombrero de Paja.

Así, él decide intervenir de forma directa, estableciendo que ya no está dispuesto a operar únicamente desde la oscuridad del trono vacío de Mary Geoise.

Es decir, la narrativa confirma que estamos en un punto de no retorno camino a la guerra final.

¿CUÁL ES LA VERDADERA OBSESIÓN DE IMU ANTES DE LA GUERRA FINAL EN “ONE PIECE”?

La revelación del rostro de Imu en “One Piece” viene acompañada de algo todavía más importante: la confirmación de cuál es su verdadera obsesión.

Lo cierto es que todo apunta a que su prioridad es corregir lo que él interpreta como una traición histórica ligada a la reina Lily y a los poneglyphs que ella dispersó por el mundo.

¿La razón? Pues, esta decisión hizo posible que existan registros del Siglo Vacío y la rutas hacia Laugh Tale, algo que pone en peligro la legitimidad del Gobierno Mundial.

En ese sentido, la fijación de Imu se concentra en dos puntos:

Por un lado, borrar o controlar la información que podría revelar la verdad de ese siglo perdido.

o que podría revelar la verdad de ese siglo perdido. Por otro, asegurarse un poder militar aplastante que le permita ganar la guerra final sin dejar cabos sueltos.

Esto explica su manía con ciertos linajes, como el de Nefertari Vivi, y con territorios clave como Elbaph, cuya fuerza colectiva puede inclinar la balanza.

O sea, más que un villano que odia a los piratas, Imu se perfila como alguien dispuesto a reescribir la historia misma con tal de no perder su posición.

¿POR QUÉ NEFERTARI VIVI Y ELBAPH SON CLAVES EN EL PLAN DE IMU EN “ONE PIECE”?

En el caso de Nefertari Vivi, su importancia radica en el peso de su apellido: pertenece a la misma familia que la reina Lily, la figura que sembró las pistas sobre el Siglo Vacío y Laugh Tale.

Esa herencia convierte a Vivi en una especie de eslabón entre el pasado que Imu quiere borrar y el presente que intenta controlar, razón por la que se convierte en objetivo prioritario dentro de su estrategia.

Elbaph, por su parte, representa el otro extremo del plan: la fuerza militar.

Como sabemos, la isla de los gigantes tiene un ejército capaz de inclinar cualquier conflicto.

Por lo tanto, si Imu logra someter o utilizar a Elbaph a su favor, gana el peso bélico que necesita para imponer su versión de la historia y arrasar con quienes se opongan; mientras que, si la isla se mantiene del lado de Luffy y sus aliados, se convierte en un obstáculo directo a la victoria del Gobierno Mundial.

¿QUÉ IMPLICA ESTA REVELACIÓN PARA EL FINAL DE “ONE PIECE”?

Con el rostro de Imu al descubierto y su obsesión claramente enfocada, la sensación general es que “One Piece” ha entrado en su cuenta regresiva real.

Y es que todos estos elementos dibujan el camino hacia la guerra final, con cada vez más información relevante para el desenlace del relato y ya no solo aventuras autoconclusivas.

Tras 8 años y 273 capítulos desde su primera aparición, el rostro de Imu, el soberano del Trono Vacío de "One Piece", ha sido finalmente revelado en el manga (Foto: Shueisha / Weekly Shonen Jump)

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