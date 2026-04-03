En el Arco de Elbaph del anime "One Piece", Luffy y su tripulación llegan finalmente a la legendaria tierra de los gigantes (Foto: Toei Animation)
En el Arco de Elbaph del anime "One Piece", Luffy y su tripulación llegan finalmente a la legendaria tierra de los gigantes (Foto: Toei Animation)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Tras una larga pausa en su emisión televisiva regular, el anime por fin regresó a las pantallas. Y es que el esperadísimo marca un nuevo punto de partida para , quienes están rumbo a la tierra de los gigantes. Así, ¿te gustaría disfrutar de cada uno de los capítulos que compone esta tanda en ? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Préstale atención a la siguiente guía de episodios!

Mira también:

Vale precisar que este retorno también inaugura un nuevo formato de emisión para el show televisivo: resulta que Toei Animation optará por un modelo estacional con 26 episodios al año, divididos en dos etapas de 13 capítulos cada una.

Esta decisión busca darle aire al manga y mejorar el ritmo de la serie, que ahora apunta a adaptar—aproximadamente—un capítulo de la obra original por episodio.

Antes de continuar, mira el tráiler del arco de Elbaph de “One Piece”:

GUÍA DE EPISODIOS DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”

Si no se produce ninguna interrupción en la emisión del anime, la primera tanda de episodios prevista para el 2026 seguiría el siguiente calendario de estreno:

  • - “The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet” (en español: “¡El tan esperado Elbaph! ¡Un gran banquete de reencuentro!“) - YA DISPONIBLE: domingo 5 de abril del 2026.
  • Episodio 1157: domingo 12 de abril del 2026.
  • Episodio 1158: domingo 19 de abril del 2026.
  • Episodio 1159: domingo 26 de abril del 2026.
  • Episodio 1160: domingo 3 de mayo del 2026.
  • Episodio 1161: domingo 10 de mayo del 2026.
  • Episodio 1162: domingo 17 de mayo del 2026.
  • Episodio 1163: domingo 24 de mayo del 2026.
  • Episodio 1164: domingo 31 de mayo del 2026.
  • Episodio 1165: domingo 7 de junio del 2026.
  • Episodio 1166: domingo 14 de junio del 2026.
  • Episodio 1167: domingo 21 de junio del 2026.
  • Episodio 1168: domingo 28 de junio del 2026.
Gerd es una gigante que forma parte del Arco de Elbaph en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Gerd es una gigante que forma parte del Arco de Elbaph en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”?

El arco de Elbaph de “One Piece” tiene programado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con este horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) de los domingos
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica10:00 a.m. de los domingos
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador11:00 a.m. de los domingos
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico12:00 p.m. de los domingos
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil1:00 p.m. de los domingos
España6:00 p.m. de los domingos

Recuerda: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE” EN CRUNCHYROLL?

Para seguir el arco de Elbah de “One Piece”, necesitas contar con una suscripción activa a Crunchyroll.

Y es que la plataforma tiene los derechos de streaming del anime en una amplia lista de territorios, incluyendo: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por ende, si resides en alguna de estas zonas, podrás ver cada nuevo capítulo el día de su lanzamiento.

Nico Robin es uno de los personajes que aparecen a lo largo del arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)
Nico Robin es uno de los personajes que aparecen a lo largo del arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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