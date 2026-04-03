Tras una larga pausa en su emisión televisiva regular, el anime “One Piece” por fin regresó a las pantallas. Y es que el esperadísimo arco de Elbaph marca un nuevo punto de partida para Luffy y los Sombrero de Paja, quienes están rumbo a la tierra de los gigantes. Así, ¿te gustaría disfrutar de cada uno de los capítulos que compone esta tanda en Crunchyroll? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Préstale atención a la siguiente guía de episodios!

Vale precisar que este retorno también inaugura un nuevo formato de emisión para el show televisivo: resulta que Toei Animation optará por un modelo estacional con 26 episodios al año, divididos en dos etapas de 13 capítulos cada una.

Esta decisión busca darle aire al manga y mejorar el ritmo de la serie, que ahora apunta a adaptar—aproximadamente—un capítulo de la obra original por episodio.

Antes de continuar, mira el tráiler del arco de Elbaph de “One Piece”:

GUÍA DE EPISODIOS DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”

Si no se produce ninguna interrupción en la emisión del anime, la primera tanda de episodios prevista para el 2026 seguiría el siguiente calendario de estreno:

Episodio 1156 - “The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet” (en español: “¡El tan esperado Elbaph! ¡Un gran banquete de reencuentro!“) - YA DISPONIBLE : domingo 5 de abril del 2026.

- “The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet” (en español: “¡El tan esperado Elbaph! ¡Un gran banquete de reencuentro!“) - : Episodio 1157: domingo 12 de abril del 2026.

domingo 12 de abril del 2026. Episodio 1158: domingo 19 de abril del 2026.

domingo 19 de abril del 2026. Episodio 1159: domingo 26 de abril del 2026.

domingo 26 de abril del 2026. Episodio 1160: domingo 3 de mayo del 2026.

domingo 3 de mayo del 2026. Episodio 1161: domingo 10 de mayo del 2026.

domingo 10 de mayo del 2026. Episodio 1162: domingo 17 de mayo del 2026.

domingo 17 de mayo del 2026. Episodio 1163: domingo 24 de mayo del 2026.

domingo 24 de mayo del 2026. Episodio 1164: domingo 31 de mayo del 2026.

domingo 31 de mayo del 2026. Episodio 1165: domingo 7 de junio del 2026.

domingo 7 de junio del 2026. Episodio 1166: domingo 14 de junio del 2026.

domingo 14 de junio del 2026. Episodio 1167: domingo 21 de junio del 2026.

domingo 21 de junio del 2026. Episodio 1168: domingo 28 de junio del 2026.

Gerd es una gigante que forma parte del Arco de Elbaph en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”?

El arco de Elbaph de “One Piece” tiene programado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con este horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. de los domingos España 6:00 p.m. de los domingos

Recuerda: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE” EN CRUNCHYROLL?

Para seguir el arco de Elbah de “One Piece”, necesitas contar con una suscripción activa a Crunchyroll.

Y es que la plataforma tiene los derechos de streaming del anime en una amplia lista de territorios, incluyendo: Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por ende, si resides en alguna de estas zonas, podrás ver cada nuevo capítulo el día de su lanzamiento.

Este es el LINK OFICIAL de la serie.

Nico Robin es uno de los personajes que aparecen a lo largo del arco de Elbaph del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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