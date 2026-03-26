¡Atención, fans de “Oshi no Ko”! El pasado miércoles 25 de marzo del 2026, el anime confirmó oficialmente una cuarta temporada, la cual será la última—es decir, la llamada “Final Season”— y es que fue anunciada justo después de la emisión del episodio final de la tercera entrega de la serie. De esta manera, la adaptación animada de la obra de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari se encamina a cerrar por completo la historia de Aqua y Ruby Hoshino en televisión. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el recorrido de la producción se ha estructurado de forma bastante clara hasta ahora.

Temporada 1: se emitió en Japón entre abril y junio del 2023, con un primer episodio especial de 90 minutos que impulsó la popularidad de la serie.

se emitió en Japón entre abril y junio del 2023, con un primer episodio especial de 90 minutos que impulsó la popularidad de la serie. Temporada 2: llegó en julio del 2024 y se centró, entre otros puntos, en la obra teatral “Tokyo Blade”, ampliando la mirada sobre la actuación y el teatro 2.5D.

llegó en julio del 2024 y se centró, entre otros puntos, en la obra teatral “Tokyo Blade”, ampliando la mirada sobre la actuación y el teatro 2.5D. Temporada 3: se estrenó el 14 de enero y concluyó el 25 de marzo del 2026 con el episodio 35, emitido como un especial de una hora.

Antes de continuar, mira el ‘teaser’ de “Oshi No Ko” - Temporada 4:

¿QUÉ SE HA CONFIRMADO EXACTAMENTE SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “OSHI NO KO”?

Como mencioné previamente, el anuncio más importante es que la cuarta entrega del anime está oficialmente en producción y será la última del show televisivo.

Más allá de eso, no hay menciones a una continuación televisiva posterior, o posibles proyectos derivados, como películas, spin-offs o especiales.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER LA TEMPORADA FINAL DE “OSHI NO KO”?

Crunchyroll ha confirmado que será la plataforma encargada de emitir la cuarta temporada de “Oshi No Ko” a nivel internacional, al menos en las regiones donde ya distribuye la tercera parte.

Por lo tanto, la próxima tanda de episodios de la ficción se sumará al catálogo del famoso servicio de streaming cuando llegue el momento.

¿HAY FECHA DE ESTRENO O VENTANA CONFIRMADA PARA LA TEMPORADA 4 DE “OSHI NO KO”?

Por ahora, no existe una fecha de estreno oficial ni una ventana aproximada para la temporada 4 de “Oshi No Ko”.

Sin embargo, siguiendo la lógica de estrenos del espectáculo, podríamos especular que un lanzamiento en 2027 sería lo más temprano posible para una eventual cuarta entrega, con el 2028 como escenario más prudente.

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL MANGA EN ESTA TEMPORADA FINAL DE “OSHI NO KO”?

La serie animada adapta el manga original escrito por Aka Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, serializado en la revista Weekly Young Jump desde el 2020 hasta su final en el 2024.

Y, como muchos sabemos, su desenlace dejó sensaciones encontradas entre los lectores, con comentarios que hablaban de un cierre acelerado y polémico.

Así, esta temporada se perfila como la parte que llevará a pantalla la conclusión de la obra... salvo cambios o añadidos que Doga Kobo pudiera introducir.

Aunque, por supuesto, cualquier posible alteración de la culminación del relato sigue siendo terreno de especulación y deseo de los fans.

El póster de la temporada 4 de "Oshi no Ko", la entrega final del anime que adapta el manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari (Foto: Doga Kobo / Shueisha)

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