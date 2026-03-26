A partir del pasado miércoles 25 de marzo del 2026, la banda sonora oficial del arco ‘Hashira Training’ (o ‘Entrenamiento de los Pilares’) de “Demon Slayer” ya está disponible en el streaming bajo el título “Anime ‘Kimetsu no Yaiba’ Hashira Training Arc Original Soundtrack”. Así, por fin tienes la oportunidad de disfrutarla en Spotify, Apple Music y KKBOX, entre otras plataformas. Es decir: no necesitas importar el CD japonés ni recurrir a subidas ilegales... ¡basta con buscar el álbum en tu app de música favorita!
Vale precisar que este es un lanzamiento con 49 ‘tracks’ y una duración aproximada de 1 hora y 19 minutos, firmado por Yuki Kajiura y Go Shiina, con la participación de MY FIRST STORY y HYDE para los temas principales del arco.
En ese sentido, somos testigos de cómo el mismo equipo musical que ha acompañado a Tanjiro en etapas anteriores se vuelve a encargar de las piezas orquestales de la serie.
¿CÓMO ESCUCHAR LA BANDA SONORA DEL ARCO ‘HASHIRA TRAINING’ DE “DEMON SLAYER”?
La forma más sencilla de disfrutar de esta banda sonora es entrar a los enlaces oficiales del álbum en las principales plataformas de streaming a nivel global:
Recuerda: si tu región muestra un mensaje de indisponibilidad, es probable que se trate de un tema de licencias locales.
¿QUÉ CANCIONES INCLUYE EL ÁLBUM DEL ARCO ‘HASHIRA TRAINING’ DE “DEMON SLAYER”?
El listado completo de canciones incluye tanto las composiciones instrumentales de Yuki Kajiura y Go Shiina como los temas interpretados en colaboración con MY FIRST STORY y HYDE.
Disco 1 (27 pistas)
- #1. MUGEN (TV version) – 1:31 (créditos: MY FIRST STORY, HYDE)
- #2. Kazebashira Hebibashira no Ninmu – 6:29
- #3. Kanawo no Kikan – 2:37 (créditos: Go Shiina, MY FIRST STORY, HYDE)
- #4. Tanjirou Kyoui no Shokuyoku – 0:26
- #5. Amane tono Chuugou Kaigi – 1:48
- #6. Aza no Hatsugensha – 0:48
- #7. Tomioka to Shinazugawa no Tairitsu – 1:02
- #8. Hashirageiko no Kaisetsu – 2:06
- #9. Amane no Namida – 2:07
- #10. Tamayo heno Kyouryoku Irai – 0:45
- #11. Hashirageikohen Kaimaku – 2:40
- #12. Oyakatasama karano Tegami – 0:57
- #13. Ore ha Hashira janai – 1:22
- #14. Giyuu to Sabito – 1:25
- #15. Giyuu no Itami – 2:42
- #16. Tanjirou no Meian – 0:26
- #17. Kiso Tairyoku Koujou Kunren sonoyon – 0:27
- #18. Machi no Junkai – 1:01
- #19. Arashi no Mae no Shizukesa – 1:47
- #20. Kurayami no Tokubetsu Kunren sononi – 1:48
- #21. Taishitachi ga Miidashita Kibou ~ Tanjirou Tsugi no Kunren he – 2:10
- #22. Kousoku Idou no Keiko – 0:37
- #23. Kazebashira tai Hebibashira – 0:31
- #24. Kasumibashira tai Kazebashira to Hebibashira – 0:37
- #25. Tokitou no Shini – 0:50
- #26. Kousoku Idou no Keiko Shuuryou – 1:02
- #27. Minna de Kamihikouki Tobashiai Kyousou – 3:14
Disco 2 (22 pistas)
- #1. Oidemase Wagaya he sononi – 1:07
- #2. Kanroji no Juunan Kaishi – 0:26
- #3. Tachisuji Kyousei Kunren no Shinan – 0:25
- #4. Iguro no Keiko sonosan – 1:16
- #5. Shinazugawa tono Oogenka – 3:24
- #6. Youkoso Waga Shugyouba he – 0:34
- #7. Iwa no Nukumori – 0:21
- #8. Okiro Inosuke!! ~ Nenbutsu, Nenbutsu – 1:00
- #9. Nakime to Kibutsuji – 0:51
- #10. Hanpuku Dousa no Jissen – 1:22
- #11. Tanjirou to Inosuke no Iwa Oshi – 1:25
- #12. Watashi ha Kimi wo Mitomeru – 0:29
- #13. Himejima no Tougoku – 0:48
- #14. Kimi ha Tokubetsu na Koda – 0:47
- #15. Kibutsuji Muzan Shinnyuu – 1:45
- #16. Ubuyashiki to Kibutsuji – 1:07
- #17. Sennen no Innen – 1:42
- #18. Warabeuta ~ Hito no Omoi koso ga Eien – 4:45
- #19. Ubuyashiki Tei Bakuhatsu – 1:16
- #20. Ubuyashiki no Sakuryaku – 5:22
- #21. Iwa no Kokyuu San no Kata Ganku no Hadae – 2:27
- #22. Hashira Kessyuu ~ Mugenjou heno Sasoi – 5:46
