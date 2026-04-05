El arco de Elbaph del anime “One Piece” es, probablemente, uno de los más esperados de toda la saga. Y, en medio de muchísima expectativa, los fans ya se preguntan si podrán verlo a través de Netflix o si tendrán que recurrir de manera exclusiva a plataformas como Crunchyroll. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento qué está confirmado y qué se ha revelado sobre su llegada al catálogo del gigante del streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta etapa de la historia muestra la llegada de Luffy y su tripulación a una de las islas más míticas mencionadas desde los primeros capítulos de la serie: la tierra de los gigantes.

Así, la adaptación del manga de Eiichiro Oda alcanza la recta final de la obra, mientras promete ahondar en personajes y sucesos clave del mundo de la franquicia.

Antes de continuar, mira el tráiler de los nuevos episodios del show televisivo:

EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”, ¿LLEGA A NETFLIX?

De acuerdo con las cuentas oficiales de @NetflixAnime y @NetflixES en X, el arco de Elbaph del anime “One Piece” sí se podrá ver en Netflix, pero no al mismo tiempo que en Japón: los nuevos capítulos llegarán a la plataforma desde el sábado 11 de abril del 2026, casi una semana después de su emisión original y del estreno en Crunchyroll.

Es decir, se respetaría el siguiente calendario de estreno:

Episodio 1156: sábado 11 de abril del 2026

sábado 11 de abril del 2026 Episodio 1157: sábado 18 de abril del 2026

sábado 18 de abril del 2026 Episodio 1158: sábado 25 de abril del 2026

sábado 25 de abril del 2026 Episodio 1159: sábado 2 de mayo del 2026

sábado 2 de mayo del 2026 Episodio 1160: sábado 9 de mayo del 2026

sábado 9 de mayo del 2026 Episodio 1161: sábado 16 de mayo del 2026

sábado 16 de mayo del 2026 Episodio 1162: sábado 23 de mayo del 2026

sábado 23 de mayo del 2026 Episodio 1163: sábado 30 de mayo del 2026

sábado 30 de mayo del 2026 Episodio 1164: sábado 6 de junio del 2026

sábado 6 de junio del 2026 Episodio 1165: sábado 13 de junio del 2026

sábado 13 de junio del 2026 Episodio 1166: sábado 20 de junio del 2026

sábado 20 de junio del 2026 Episodio 1167: sábado 27 de junio del 2026

sábado 27 de junio del 2026 Episodio 1168: sábado 4 de julio del 2026

En la práctica, esto significa que la plataforma de la “N” roja irá un paso atrás de la transmisión regular de Crunchyroll.

¿CÓMO VER EL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE” EN NETFLIX?

Para disfrutar de esta tanda de capítulos en Netflix, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Con eso en consideración, podrás acceder al LINK OFICIAL de la producción sin problemas.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “ONE PIECE” ESTE 2026?

El anime “One Piece” ha programado el lanzamiento de 26 episodios este 2026, divididos en dos partes de 13 capítulos cada una.

La primera mitad se emitirá entre abril y junio en Japón, mientras que la segunda etapa llegará más adelante en el año.

El arco de Elbaph marca el inicio de una nueva etapa en el anime "One Piece", adoptando un formato de emisión estacional para mejorar la calidad de la animación y el ritmo de la historia (Foto: Toei Animation)

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