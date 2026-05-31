El anime tiene una forma especial de sorprendernos cuando menos lo esperamos, y “Milky☆Subway: The Galactic Limited Express" lleva meses demostrándolo. Y es que la película de la franquicia se convirtió en una sensación en Japón, con una historia de producción tan insólita como el universo que retrata. Así, el largometraje ahora está a punto de llegar a una audiencia mucho más amplia a través de Netflix. Por lo tanto, si te gustaría saber de qué trata exactamente esta cinta y cuándo podrás verla en el streaming, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Milky☆Subway: The Galactic Limited Express" comenzó como un cortometraje de graduación universitaria que se viralizó en YouTube y terminó transformándose en una serie completa, acumulando cientos de millones de reproducciones en el camino.

Respecto a su trama, el proyecto mezcla comedia con ciencia ficción, explorando conceptos reales de ingeniería genética, robótica e inteligencia artificial empaquetados en una aventura espacial.

¿DE QUÉ TRATA “MILKY☆SUBWAY: THE GALACTIC LIMITED EXPRESS - LA PELÍCULA"?

En “Milky☆Subway: The Galactic Limited Express - La película”, la superhumana Chiharu (Momoka Terasawa) y su compañera cyborg Makina (Anna Nagase) son detenidas por conducción imprudente en el espacio y condenadas a limpiar un antiguo tren interplanetario de pasajeros.

Y si bien el trabajo debía ser cosa de una semana, la situación se complica cuando el vehículo parte solo y las lanza a ellas, junto a otros convictos, hacia el espacio profundo, sin plan, sin recursos y sin nadie al mando.

Cabe resaltar que el fondo musical de la ficción incluye “Gingakei Made Tonde Ike!”, tema del grupo japonés Candies, que le da un tono retro en plena era futurista.

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¿QUIÉN ES EL CREADOR DE “MILKY☆SUBWAY: THE GALACTIC LIMITED EXPRESS"?

Según TechTimes, el proyecto arrancó con “Milky☆Highway" (2022), un corto de graduación de la academia Vantan Game Academy de Yōhei Kameyama que acumuló más de 6.7 millones de reproducciones combinadas.

En ese sentido, Kameyama creó la serie prácticamente en solitario: se encargó de la dirección, el guion, el diseño de personajes, el modelado 3D, la animación y el montaje, usando el software Blender que aprendió de manera autodidacta.

¿CÓMO VER “MILKY☆SUBWAY: THE GALACTIC LIMITED EXPRESS"?

“Milky☆Subway: The Galactic Limited Express - La película” llega a Netflix el lunes 1 de junio del 2026 a nivel global.

La versión disponible en la plataforma es la compilación original. Es decir, la misma que se proyectó en cines japoneses a partir del pasado 6 de febrero del 2026, con una duración aproximada de 47 minutos.

Por otro lado, la serie anime original de 12 episodios, en la que se basa el filme, sigue disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de Milky Galactic Universe, con subtítulos y doblaje en 11 idiomas.

"Milky☆Subway: The Galactic Limited Express – The Movie" es una producción de ciencia ficción y comedia (Foto: Shin-Ei Animation / Netflix)

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