¡Estupendas noticias para los fans del mundo de los animes! Y es que se ha revelado que Yuichi Nakamura, la voz de Satoru Gojō en “Jujutsu Kaisen”, interpretará a Loki, el príncipe de Elbaf, en el nuevo arco de “One Piece”, serie que regresa a las pantallas tras una pausa de tres meses. Todo esto se confirmó durante el AnimeJapan 2026 junto con un tráiler en el que—por primera vez—se escucha al personaje... y ya viene generando gran expectativa entre los seguidores de ambos títulos.

Vale precisar que la participación de Nakamura se enmarca en el inicio del arco de Elbaf, considerado—desde hace años—como uno de los momentos más esperados por los lectores del manga de Eiichiro Oda.

Asimismo, el nuevo tráiler no solo presenta oficialmente a Loki, sino que también confirma el retorno del show televisivo con el opening “Luminous”, interpretado por AiNA THE END, y el ending “That Future”, a cargo de Jisoku 36km, que acompañarán el inicio de esta etapa en la isla de los gigantes.

Antes de continuar, mira el último adelanto oficial de “One Piece”:

¿QUIÉN ES YUICHI NAKAMURA Y POR QUÉ SU FICHAJE EN “ONE PIECE” IMPORTA?

Yuichi Nakamura es uno de los seiyuu más reconocidos de su generación, ya que está asociado a poderosísimos personajes dentro de las adaptaciones de Weekly Shonen Jump, como Satoru Gojō en “Jujutsu Kaisen” y Hiko Seijūrō en “Rurouni Kenshin”.

Por eso, en redes sociales, muchos fans han resaltado este patrón e incluso han bromeado con el hecho de que el actor se haya queda nuevamente con un rol de nivel máximo en el universo shonen.

Cabe resaltar que el propio tráiler del arco de Elbaf enfatiza en la presencia de Loki y deja escuchar la interpretación de Nakamura, lo que ha disparado comentarios positivos sobre el tono imponente del personaje.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOKI Y ELBAF EN EL ANIME “ONE PIECE”?

En el manga, Elbaf es la legendaria tierra de los gigantes que los fans esperaban ver animada desde hace años.

Y aunque el anime todavía no detalla el rol exacto que tendrá Loki en cada episodio, el hecho de que se entregara un avance centrado en él deja en claro que no será un mero secundario, sino una pieza clave en esta nueva etapa de la historia.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL ARCO DE ELBAF DE “ONE PIECE”?

“One Piece” retomará su emisión regular con el inicio del arco de Elbaf, el domingo 5 de abril del 2026, tras un largo descanso luego del final del arco de Egghead en diciembre del año pasado.

Ese día se lanzará el primer episodio de la nueva saga en Japón, mientras que—para el público internacional—se ha adelantado que estará disponible vía Crunchyroll.

El Príncipe Loki es uno de los personajes más esperados del arco de Elbaph en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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