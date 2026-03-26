Con el estreno del episodio 12 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” en Crunchyroll, el anime cierra la primera parte del arco ‘Culling Game’ y entra oficialmente en pausa. Así, mientras los jueves de la producción descansan, la conversación se mueve hacia el futuro: qué capítulos del manga adaptará la Parte 2 y por qué la espera sería tan larga. En ese sentido, ¿te gustaría saber más detalles al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la tercera entrega del show televisivo retoma la historia justo después de los devastadores sucesos del Incidente de Shibuya, con Yuji, Megumi, Nobara y el resto de hechiceros obligados a entrar al ‘Culling Game’, una serie de batallas a muerte orquestadas por Kenjaku para reconfigurar por completo el mundo de la hechicería.

De esta manera, el anime profundiza en nuevas colonias, presenta aliados y enemigos nunca antes vistos y eleva el nivel de los combates, mientras nuestros protagonistas intentan rescatar a sus amigos, desactivar las reglas del juego y evitar que el plan de exterminio llegue a concretarse.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Al cierre de esta nota, no existe una fecha oficial para el estreno de la Parte 2 de la tercera entrega de la serie ni por parte de MAPPA, ni de Crunchyroll.

Sin embargo, si consideramos que el bloque horario de la parrilla japonesa donde actualmente se emite “Jujutsu Kaisen” está comprometido con otros animes durante todo el 2026, la ventana más realista para el regreso de la adaptación del manga de Gege Akutami podría ser a partir de enero del 2027.

Y si bien algunos rumores apuntaban a una posible fecha de lanzamiento entre julio y octubre del 2026, debes saber que el 2027 es la apuesta más prudente.

La recomendación, por ahora, es asumir una espera larga y estar atento a las novedades que surgen de las fuentes oficiales de la ficción.

¿POR QUÉ HABRÍA UN RETRASO TAN LARGO HASTA EL ESTRENO DE LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

La explicación principal no tiene que ver con falta de material —el manga ya terminó—, sino con la logística de emisión y cargas de trabajo.

Y es que la propia historia reciente del anime sugiere que más margen de producción podría ser algo positivo: como muchos recordamos, MAPPA sufrió diversos problemas de calendario y sobrecarga durante la temporada 2, con episodios que se terminaban a último minuto y animadores hablando de jornadas extremas.

De esta forma, un retraso de casi un año entre la Parte 1 y la Parte 2 permitiría pulir mejor la animación del ‘Culling Game’, un arco con muchas batallas complejas, en lugar de repetir el escenario de estrés que ya generó críticas en el pasado.

Por si fuera poco, se rumorea que el director de esta temporada, Shota Goshozono, no estaría al frente del segundo bloque de episodios, lo que implicaría más ajustes internos en el equipo de producción.

¿QUÉ ARCO DEL MANGA ADAPTARÍA LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

Sin entrar en spoilers grandes, la Parte 1 de “Jujutsu Kaisen 3” se ha centrado, sobre todo, en presentar las reglas del ‘Culling Game’, las colonias y algunos combates clave que afectan a Yuji, Megumi y compañía.

Entonces, la Parte 2 de la temporada 3 debería retomar la historia en Tokyo Colony Nº 2—donde destacan peleas muy esperadas como las de Hakari—, seguir con la Sakurajima Colony, que pone a Maki en el centro de la acción, y avanzar hacia el enfrentamiento de Yuki Tsukumo y Choso contra Kenjaku, uno de los puntos más intensos a nivel emocional y argumental.

Si eres lector del manga, seguro ya intuyes que la Parte 2 se moverá en un terreno mucho más oscuro y agresivo, con decisiones irreversibles y un nivel de violencia y tensión que supera—incluso—a la temporada del ‘Arco de Shibuya’.

Y si solo ves el anime, lo más práctico es que te quedes con esta idea general: la segunda mitad de la temporada es donde el ‘Culling Game’ pisa el acelerador a fondo, tanto en combates como en consecuencias para nuestros protagonistas.

Ryu Ishigori es uno de los hechiceros reencarnados que participan en el 'Juego del Sacrificio' ('Culling Game') dentro de la Colonia Sendai en la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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