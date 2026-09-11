La película española “Enfrentados: Marfil” llegó, el pasado miércoles 9 de septiembre del 2026, al catálogo de Amazon Prime Video con las estrellas Ester Expósito y Hugo Diego García como los protagonistas de esta adaptación de la saga literaria de Mercedes Ron, la misma autora detrás del fenómeno “Culpa Mía”. Así, si ya viste la cinta, seguro estás listo para disfrutar de su continuación. Por eso, aquí te cuento cuándo se lanzaría esa esperada segunda parte y qué se conoce de ella hasta el momento.

Vale precisar que “Enfrentados” funciona como una bilogía, por lo que “Marfil” es apenas la mitad de la historia completa, la cual se completa con “Ébano”.

Además, se sabe que ambas cintas se grabaron de forma consecutiva, en una misma tanda de rodaje entre España y Estados Unidos, lo que explica por qué la segunda parte ya está más que confirmada.

¿DE QUÉ TRATA “ENFRENTADOS: ÉBANO”?

Tal como te puedes imaginar, la trama de “Enfrentados: Ébano” retoma el relato justo donde queda “Marfil”.

¡Atención, SPOILERS! Y es que, en el tramo final de la película, se revela que Sebastián Moore (Hugo Diego García) es un agente encubierto que investigaba a Alejandro Cortés, el padre de Marfil (Ester Expósito), implicado en negocios ilícitos.

Entonces, cuando nuestra protagonista acude a un encuentro pactado con su progenitor, en realidad cae en una trampa: su papá aparece muerto y ella queda en manos de Iván, el joven que conoció en un hipódromo e hijo de Marcus Kozel, el mafioso ligado a la muerte de la madre de la chica.

De esta manera, “Ébano” arrancará con Marfil sola y sin saber en quién confiar, mientras Sebastián sale a buscarla.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “ENFRENTADOS: ÉBANO”?

En el elenco de “Enfrentados: Ébano”, Ester Expósito y Hugo Diego García repiten como Marfil y Sebastián, respectivamente.

Asimismo, se espera el regreso del resto del reparto principal:

Lluís Homar como Logan

como Logan Joaquín Ferreira como Ray

como Ray Eric Masip como Iván

como Iván Zoe Bonafonte como Gabriela

como Gabriela Majo Gámez como Tami

como Tami Joâo Bettencourt como Liam

como Liam Leander Vivey como Wilson

Por otro lado, los más probable es que Pablo Molinero, quien interpreta a Alejandro Cortés, no continúe en la producción tras el cierre de su historia en la primera entrega de la saga.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “ENFRENTADOS: ÉBANO”?

Según Sensacine, el rodaje de ambas películas comenzó en febrero del 2025 y terminó en julio de ese mismo año, lo que apuntaría al 2027 como el año más probable de lanzamiento para “Enfrentados: Ébano”.

Esto también fue insinuado por Ester Expósito en una entrevista concedida a InStyle, en la que señaló que creía que “no habrá demasiada espera” hasta la secuela.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar de esta continuación?

"Ébano" es una novela de romance juvenil y misterio escrita por la autora argentina-española Mercedes Ron (Foto: Editorial Montena / Penguin Random House)

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