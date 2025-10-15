El avión despega rumbo a Ibiza, y no es casualidad: el mismo destino al que viaja Noah (Nicole Wallace) en “Culpa nuestra”, la última entrega de la trilogía basada en las novelas de Mercedes Ron, sirve también como escenario para despedir a una saga que marcó a toda una generación. Allí, entre el mar, los flashes y la emoción de los fans, Prime Video celebró un evento que no solo puso punto final a “Culpables”, sino que también abrió la puerta a una nueva era cinematográfica inspirada en los libros de la autora argentina.

Con el rumor de las olas y la brisa de Ibiza como telón de fondo, el elenco de “Culpa nuestra” —encabezado por Nicole Wallace y Gabriel Guevara— se reunió para despedir una historia que comenzó como un amor adolescente y terminó convirtiéndose en un fenómeno global. La película ofrece un cierre cargado de emoción, donde la pasión, los desencuentros y la madurez de Noah y Nick reflejan el crecimiento de toda una generación de fans.

Pero mientras los créditos finales corren, Prime Video ya prepara el siguiente capítulo del universo Ron, dispuesta a mantener viva la llama de los romances imposibles.

Mercedes Ron López es una escritora y comunicadora audiovisual argentina-española (Foto: EFE)

LAS PRÓXIMAS PELÍCULAS DE AMAZON PRIME VIDEO INSPIRADAS EN LIBROS DE MERCEDES RON

Prime Video ya prepara el siguiente capítulo del fenómeno, y lo ha bautizado con un nombre que promete: “The House of Ron”. Bajo este sello, la plataforma reunirá las próximas adaptaciones cinematográficas de sus novelas, apostando por el mismo cóctel de amor, deseo, juventud y conflicto que ha hecho de la autora una de las voces más leídas del romance juvenil contemporáneo.

1. “Dímelo bajito”

El primer título en despegar será “Dímelo bajito”, donde conoceremos a Taylor, Thiago y Kami, protagonistas de un triángulo amoroso lleno de secretos, pérdidas y deseo. Interpretados por Diego Vidales, Fernando Lindez y Alicia Falcó, los tres darán vida a una historia que promete dividir al público entre el team Taylor y el team Thiago. Su estreno está previsto para diciembre, y todo indica que el debate sentimental invadirá las redes, igual que ocurrió con “Culpables”.

2. “Enfrentados”

Próximamente llegará la esperada adaptación de “Enfrentados”, basada en las novelas “Marfil” y “Ébano”. En esta ocasión, Ester Expósito se transforma en Marfil, una joven de familia adinerada que tras ser secuestrada y liberada debe convivir con su guardaespaldas, Sebastián, interpretado por Hugo Diego García. Una historia de tensión, deseo y peligro donde la química entre los protagonistas ya es palpable incluso antes del estreno.

Alcanzó su popularidad gracias a la plataforma de Wattpad, con la trilogía "Culpables" (Foto: AFP)

EL FENÓMENO RON NO ESTÁ SOLO

En este mismo universo literario, Prime Video sigue apostando por adaptar historias nacidas en Wattpad o del romance juvenil europeo. “Maxton Hall”, la serie basada en la saga “Save You” de Mona Kasten, regresa el 7 de noviembre con más drama y corazones rotos. Y a su lado, títulos como “Love Me, Love Me” —una cinta italiana inspirada en la obra de Stefania S— y “Perfectos mentirosos”, de Alex Mírez, amplían el catálogo romántico que conquista a las nuevas generaciones.

Para quienes buscan emociones más oscuras, Prime Video también prepara “Amor animal”, un thriller juvenil firmado por Sebastián Ortega, donde la pasión y la música se entrelazan en una historia entre dos jóvenes de mundos opuestos, Nico (Franco Masini) y Kaia (Tatiana Glikman). Un romance salvaje que promete sacudir el corazón de los espectadores.

Y mientras decimos adiós a Noah, Nicole Wallace ya se alista para regresar con dos proyectos que la confirman como una de las actrices más prometedoras del panorama internacional. En 2026, la veremos en “La casa de los espíritus”, basada en la obra de Isabel Allende, y actualmente rueda en Sicilia "Postales desde Italia", dirigida por Jessica Yu.

