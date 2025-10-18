Cuando “Culpa mía” se estrenó en 2023, pocos imaginaron que aquella historia de amor turbulento entre Noah y Nick se convertiría en un fenómeno global. Pero Nicole Wallace y Gabriel Guevara no solo dieron vida a los protagonistas de la exitosa trilogía basada en los libros de Mercedes Ron: también construyeron una de las parejas más queridas de Prime Video. Un año después, con “Culpa tuya” y “Culpa nuestra” cerrando la saga, ambos actores se despiden con la emoción de quien sabe que acaba de dejar una huella imborrable en la pantalla y en el corazón de millones de fans.

¿CÓMO SE DESPIDIERON NICOLE Y GABRIEL DE LA SAGA “CULPABLES”?

Para Wallace, el cierre de esta historia ha sido un proceso profundamente emocional. “La verdad es que han sido momentos muy emocionales”, confesó en una entrevista con SensaCine.

Los actores se conocieron durante el rodaje de "Culpa mia", cuando ambos apenas superaban los 20 años (Foto: Amazon Prime Video)

“Es un sentimiento agridulce. Me apetece mucho entregar esta última película y vivir esa experiencia de que se vea el final, pero también es raro pensar que no va a volver a pasar”, agregó. La actriz reconoce que echará de menos las intensas jornadas de rodaje, la acción, el drama y, sobre todo, la conexión con el público que acompañó a Noah en cada paso de su evolución.

Gabriel Guevara comparte esa mezcla de nostalgia y gratitud. “Cuando vi la tercera película y vi el final, me abrumó muchísimo”, aseguró. “Nos entra mucha nostalgia al vernos tan jóvenes en la primera. Es triste, pero también hay que saber decir adiós y mirar hacia nuevas puertas, nuevos proyectos”, añadió.

Su interpretación de Nick maduró junto con él: el actor comenzó el viaje con 20 años, dando vida a un adolescente rebelde, y lo cierra con 23, interpretando a un joven empresario enfrentado al peso de la responsabilidad y al reencuentro con su primer amor.

La relación entre Nicole Wallace y Gabriel Guevara ha estado marcada por la química, los rumores y la presión mediática (Foto: Amazon Prime Video)

MERCEDES RON, AUTORA DE LA SAGA, TAMBIÉN SIENTE LA DESPEDIDA COMO ALGO ESPECIAL

“Me da una pena tremenda”, confesó la escritora argentina. “Pero es bonito porque han hecho tan bien la adaptación y tenemos tantas cosas del libro, que es guay”, comentó. Mercedes Ron se muestra agradecida por haber sido parte activa del proceso creativo y por representar la voz de los fans, algo que, según ella, ha sido clave para mantener viva la esencia de los personajes en pantalla.

En “Culpa nuestra”, los espectadores se reencuentran con unos Noah y Nick distintos: más maduros, pero aún marcados por su pasado. Él, ahora al frente del negocio familiar; ella, recién graduada y lista para enfrentarse al mundo laboral. Su reencuentro no solo reaviva viejas emociones, sino que también pone a prueba cuánto han cambiado y cuánto están dispuestos a arriesgar por amor. Wallace destaca que esa evolución personal la acompañó también fuera de la ficción: “He crecido con Noah. Siento que he podido reflejar mi propio cambio y todo lo que he aprendido estos años”.

El fenómeno “Culpables” no solo redefinió la carrera de sus protagonistas, sino que también consolidó una comunidad de fans apasionados alrededor del mundo. Tanto Wallace como Guevara lo saben bien. “Lo que más voy a echar de menos es conectar con los fans”, admitió Nicole. “La única manera de llegar a ellos es a través de las películas y los eventos, y eso lo voy a extrañar mucho”, apuntó. Gabriel, por su parte, asegura que el apoyo del público fue vital: “Sin estas tres películas y todo lo que conllevan, no estaría donde estoy. Los fans han estado ahí desde el primer día”.

¿HABRÁ UNA CUARTA ENTREGA?

Por ahora, no parece. Mercedes Ron considera que la historia de Noah y Nick está contada. “Creo que la trilogía termina perfecta”, afirmó. “Meter más drama sería innecesario, aunque nunca digas nunca”, agregó. Aun así, Guevara no descarta volver algún día si se diera la oportunidad: “Yo por mí querría volver 100%. Le tengo demasiado cariño al proyecto”.

Con “Culpa nuestra”, la trilogía se despide con el mismo fuego con el que empezó: intenso, romántico y emocionalmente honesto. Y aunque para sus protagonistas sea momento de mirar hacia adelante, ambos se quedan con lo aprendido. “He ganado confianza y he descubierto que puedo liderar un rodaje así de grande”, reflexiona Wallace. “A veces uno necesita darse esa palmadita en la espalda y decir: lo hiciste bien”.

