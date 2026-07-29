Cuatro años después de los eventos de “No Way Home”, nadie recuerda la existencia de Peter Parker (Tom Holland), lo que lo lleva a refugiarse por completo en su labor como héroe anónimo en “Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: un nuevo día” en Hispanoamérica), que tiene programado su estreno en Estados Unidos para el 31 de julio de 2026, mientras que a los cines de Latinoamérica llegará un día antes, el 30 de julio. Por lo tanto, los fans del famoso superhéroe arácnido se preguntan si la cuarta entrega de la saga cuenta con alguna escena post-créditos.

La nueva realidad de Peter Parker provoca una transformación inesperada y peligrosa en sus habilidades sobrehumanas, lo que lo lleva a recurrir a Bruce Banner (Mark Ruffalo). Además, lidia con crímenes inusuales en Nueva York que propician una colaboración inesperada con Punisher /Frank Castle (Jon Bernthal).

“Spider-Man: Brand New Day”, quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), cuenta con un elenco principal confirmado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Peter Parker (Tom Holland) hablando con Bruce Banner (Mark Ruffalo) en una escena de la película "Spider-Man: Brand New Day", dirigida por Destin Daniel Cretton (Foto: Sony Pictures Releasing)

“SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY” ¿TIENE ALGUNA ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. “Spider-Man: un nuevo día” tiene una escena post-créditos, por lo tanto, los fans del MCU tendrá que quedarse en la sala de cine después de los 144 minutos que dura el largometraje dirigido por Destin Cretton a partir del guion de Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes.

Por el momento, no podemos revelar lo que sucede en dicha escena posterior a los créditos ni los personajes que aparecen. Pero podemos adelantar que se trata de una secuencia que insinúa lo que está por venir en el futuro cercano del MCU.

Pero si únicamente te interesa lo relacionado con el Hombre Araña y no el universo de Marvel, podrías abandonar la sala de cine sin problemas tras la última escena.

Como dato adicional, las anteriores películas de “Spider-Man” dentro del Universo Cinematográfico de Marvel incluyeron dos escenas post-créditos, una a la mitad y la otra al final de todos los créditos.

¿DE QUÉ TRATA “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Sony Pictures, “tras el gran éxito global de ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ marca una etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man. Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de ‘No Way Home’, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama.

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad—un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

Zendaya como Michelle MJ Jones-Watson

Sadie Sink

Jacob Batalon como Ned Leeds

Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher

Tramell Tillman como Bill Metzger

Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

Marvin Jones III como Lonnie Lincoln / Tombstone

Eman Esfandi como el novio de MJ

Liza Colón-Zayas como Jean DeWolff

Zabryna Guevara como Sheila Rivera

Florence Pugh como Yelena Belova

Naomi Watts como la voz de E.V. asistente de inteligencia artificial de Peter

Keith David

Tony Revolori como Flash Thompson

Martin Starr como Roger Harrington

Peter Parker/ Spider-Man (Tom Holland) y Punisher /Frank Castle (Jon Bernthal) en una escena de la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

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