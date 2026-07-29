La temporada de anime de verano de 2026 empezó a principios de julio, con esperados estrenos como “Tomb Raider King”, “Black Torch”, “Goodbye, Lara”, “The Ghost in the Shell”, “Smoking Behind the Supermarket with You” y “Red River”. Por supuesto, el catálogo de Crunchyroll también incluye regresos épicos como “Bleach: Thousand-Year Blood War - Parte 4”, la tercera temporada de.”Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, las segunda entregas de “Saga of Tanya the Evil (“Yōjo Senki”) y “The Elusive Samurai” (“Nigejōzu no Wakagimi”), y la tercera temporada de “Grand Blue Dreaming”.
Además de los estrenos principales, la temporada de anime de verano de 2026 incluye una variedad masiva de spin-offs, series musicales y producciones de fantasía histórica. Entre los proyectos especiales están “One Piece: Heroines”, antología que se centra en las protagonistas femeninas del universo de Eiichiro Oda, y “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que estará disponible a partir de agosto de 2026.
La mayoría de los nuevos títulos los puedes ver en Crunchyroll en su idioma original (japonés) y con subtítulos en los principales idiomas. Pero la popular plataforma de streaming también ofrece la opción de ver los episodios de tu anime favorito con doblajes. No obstante, en algunas ocasiones es necesario esperar un poco para ello.
LOS DOBLAJES DE ANIME DE CRUNCHYROLL PARA EL VERANO DE 2026
Los animes confirmados con doblaje para la Temporada de verano 2026 incluyen grandes regresos de franquicias y nuevas adaptaciones en Crunchyroll. La programación de doblaje en inglés y español de la plataforma de streaming incluye series que han ganado popularidad como “Black Torch” y “Tomb Raider King”.
Animes con doblaje en inglés
- Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke
- Black Torch
- Bungo Stray Dogs Wan! 2
- Clevatess - Temporada 2
- Daemons of the Shadow Realm
- Goodbye, Lara
- Hana-Kimi - Temporada 2
- Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life
- Jaadugar: A Witch in Mongolia
- Kaiju Girl Caramelise
- Liar Game
- Link Click - Temporada 3
- Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - Temporada 3
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 4
- Saga of Tanya the Evil - Temporada 2
- Skeleton Knight in Another World - Temporada 2
- Smoking Behind the Supermarket with You
- That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4
- The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You - Temporada 3
- The Drops of God
- The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System
- Though I Am an Inept Villainess
- Tomb Raider King
- Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs - Temporada 2
- Welcome to Demon School! Iruma-kun - Temporada 4
- You and I Are Polar Opposites - Temporada 2
Animes con doblaje en español
- Black Torch
- Tomb Raider King
- Kaiju Girl Caramelise
- Smoking Behind the Supermarket with You
- Mushoku Tensei - Temporada 3
- Saga of Tanya the Evil - Temporada 2
- The 100 Girlfriends - Temporada 3
- Trapped in a Dating Sim - Temporada 2
- Welcome to Demon School! Iruma-kun - Temporada 4
- That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 4
- Ascendance of a Bookworm
- Hana Kimi Temporada 2
- Clevatess - Temporada 2
- Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life
- Link Click - Temporada 3
- Though I Am an Inept Villainess
- You and I Are Polar Opposites - Temporada 2
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