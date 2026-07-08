Ambientado en un mundo moderno alternativo donde, de la noche a la mañana, comienzan a aparecer misteriosas estructuras conocidas como “Las Tumbas de Dios” por todo el planeta, “Tomb Raider King” es un esperado anime basado en un exitoso web novel y webtoon surcoreano (manhwa) de acción y fantasía escrito por Sanji Jiksong, y que narra la historia de Seo Joo-Heon, un saqueador traicionado que viaja 15 años al pasado y busca robar todas las reliquias mágicas de tumbas divinas para vengarse y convertirse en el rey saqueador. ¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenarán?
Esta serie ha sido comparada con “Solo Leveling” debido a que sus protagonistas buscan venganza y utilizan el conocimiento de sus futuros poderes para volverse fuertes rápidamente. Asimismo, se enfrentan a desafíos en un mundo moderno: mazmorras en el primero y tumbas/reliquias en el segundo.
El protagonista de “Tomb Raider King”, que cuenta con la dirección de Seung Wook Woo (“Hunter x Hunter”), destaca por ser un antihéroe sumamente astuto, estratega, un poco arrogante y dispuesto a usar cualquier truco sucio con tal de estafar a sus enemigos y quitarles sus reliquias.
¿CÓMO VER “TOMB RAIDER KING”?
El primer episodio de “Tomb Raider King” se estrena el 8 de julio de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.
Por lo tanto, para ver la serie de acción y fanatasía solo necesitas una suscripcion a dicha plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “TOMB RAIDER KING”?
La primera temporada de “Tomb Raider King”, anime producido por Studio EEK, tendrá 12 episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “TOMB RAIDER KING”
- Episodio 1: 8 de julio de 2026 (Ya disponible)
- Episodio 2: 15 de julio de 2026
- Episodio 3: 22 de julio de 2026
- Episodio 4: 29 de julio de 2026
- Episodio 5: 5 de agosto de 2026
- Episodio 6: 12 de agosto de 2026
- Episodio 7: 19 de agosto de 2026
- Episodio 8: 26 de agosto de 2026
- Episodio 9: 2 de septiembre de 2026
- Episodio 10: 9 de septiembre de 2026
- Episodio 11: 16 de septiembre de 2026
- Episodio 12: 23 de septiembre de 2026
¿A QUÉ HORA VER “TOMB RAIDER KING”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|10:15 a.m. (PT) / 1:15 p.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|11:15 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|12:15 p.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|1:15 p.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|2:15 p.m.
|España
|7:15 p.m.
TRÁILER DE “TOMB RAIDER KING”
¿DE QUÉ TRATA “TOMB RAIDER KING”?
De acuerdo con la sinopsis de Crunchyroll, en “Tomb Raider King” “el caos estalla cuando, de la noche a la mañana, surgen misteriosas tumbas repletas de reliquias divinas capaces de otorgar un poder inmenso, desatando una lucha global por controlarlas.
Traicionado y abandonado a su suerte, el saqueador Jooheon Suh regresa años antes de que aparezcan las reliquias, decidido a saquear cada tumba antes que nadie”.
REPARTO DE VOZ DE “TOMB RAIDER KING”
- Seo Joo-Heon / Ryoga Goriki: Yoshimasa Hosoya
- Irene Holton: Saori Hayami
- Kwon Tae-Joon / Taisei Ogawara: Junichi Suwabe
- Seungwoo Oh / Noboru Kureha: Nobuhiko Okamoto
- Jae-Ha Yoo: Miyu Irino
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