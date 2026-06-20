La temporada de verano de 2026 de animes está a punto de empezar, por lo tanto, varias series conocidas regresarán con nuevas entregas y se estrenarán nuevas producciones que prometen conquistar a la audiencia. Algunos de los títulos más esperados son “Bleach: Thousand-Year Blood War: The Calamity”, “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, la segunda parte de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-”, “Clevatess”, “You and I Are Polar Opposites”, “Black Torch, “Jaadugar: A Witch in Mongolia” y “Tomb Raider King”.

Precisamente este último es uno de los que más expectativas ha generado, sobre todo, porque se trata del mayor rival de “Solo Leveling”, que aún no ha confirmado la fecha de estreno de su tercera temporada, prepara una serie live action en Netflix y podría sumar una nueva película anime a su lista de nuevos proyectos.

Aunque se diferencian en su enfoque narrativo, “Tomb Raider King” y “Solo Leveling” tienen varias cosas en común. Ambas son adaptaciones de exitosas novelas web coreanas al formato de cómic digital a color, sus protagonistas adquieren conocimiento o poder que les permite cambiar su trágico destino, además, ascienden progresivamente hasta la cima.

También tienen diseños estéticos muy similares y giran en torno a un mundo moderno que colapsa y se altera por la aparición de “mazmorras” (o tumbas) repletas de monstruos y poderes mágicos.

"Tomb Raider King" es un anime de acción y fantasía sigue a Jooheon Suh, quien viaja 15 años al pasado para vengarse y dominar reliquias poderosas (Foto: STUDIO EEK)

LO QUE REVELA EL NUEVO TRÁILER DE “TOMB RAIDER KING”

Además de revelar la fecha de estreno oficial, el nuevo tráiler de “Tomb Raider King” presenta a Keira Clark, la feroz antigua Reina de la Guerra, a quien le dará voz (en Japón) la reconocida actriz Yuko Kaida.

El avance también incluye nuevas imágenes del anime de acción y fantasía que narra la historia de Seo Joo-Heon, un saqueador traicionado que viaja 15 años al pasado y busca robar todas las reliquias mágicas de tumbas divinas para vengarse y convertirse en el rey saqueador.

Debido a que el nuevo tráiler de “Tomb Raider King”, basado en la novela web escrita por Sanji Jiksong, tiene una animación fluida y apuesta por una estética fiel al estilo visual del webtoon original, ha disipado las preocupaciones de los fans que temían que Studio Eek repita los mismos errores que cometió con adaptaciones como “The Beginning After the End”.

El nuevo material promocional también reveló que la popular banda QWER interpretará el tema final, “To Be Continued”, mientras que el tema de apertura (Opening) de la serie lleva por nombre “Show Down”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “TOMB RAIDER KING”?

“Tomb Raider King”, que cuenta con la dirección de Seung Wook Woo (“Hunter x Hunter”), se estrenará el 8 de julio de 2026. Por supuesto, Crunchyroll se encargará de la distribución internacional.

REPARTO DE “TOMB RAIDER KING”

Seo Joo-Heon / Ryoga Goriki: Yoshimasa Hosoya

Irene Holton: Saori Hayami

Kwon Tae-Joon / Taisei Ogawara: Junichi Suwabe

Seungwoo Oh / Noboru Kureha: Nobuhiko Okamoto

Jae-Ha Yoo: Miyu Irino

Irene Holton, heredera de una influyente familia multimillonaria, aparece en el nuevo tráiler del anime "Tomb Raider King" (Foto: Studio EEK)

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