“Solo Leveling” ha alcanzado hitos sin precedentes, incluyendo el histórico récord de superar el millón de valoraciones positivas en Crunchyroll, siendo la primera serie en la historia de la plataforma en lograrlo. Se ha consolidado como uno de los animes más populares a nivel mundial logrando cifras que han superado el alcance de reconocidas franquicias como “One Piece” y “Jujutsu Kaisen” en los registros oficiales de audiencia. También consiguió múltiples galardones en distintas premiaciones. Por eso, no es una sorpresa que la franquicia continúe en expansión.

Además de la tercera temporada del anime basado en la novela web de Chugong y el live action de Netflix protagonizado por Byeon Woo-seok, la franquicia cuenta con videojuegos como “Solo Leveling: Arise Overdrive”, un espectáculo sobre hielo que combina patinaje artístico de alto nivel con tecnología visual y música en directo.

Asimismo, surgieron rumores sobre una nueva película anime que podría adaptar el arco del Regreso a la Doble Mazmorra. A esto se suma un evento que se realizará en julio de 2026. A continuación, te comparto los principales detalles.

La Solo Leveling Exhibition en Tokio se perfila como un evento masivo que llevará la experiencia inmersiva a otro nivel (Foto: A-1 Pictures)

LA PRIMERA EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE “SOLO LEVELING”

Mientras esperan la tercera temporada de “Solo Leveling”, algunos fans podrán revivir algunos momentos y batallas icónicas de la vida de Sung Jinwoo en un evento que la serie prepara para julio de 2026. Se trata de la “Solo Leveling Exhibition”, que es una experiencia inmersiva e interactiva diseñada para que los fanáticos exploren el universo del exitoso anime y webtoon.

A través de proyecciones multimedia y zonas de juego, los asistentes podrán experimentar el Templo Cartenon, la Mazmorra Doble y la Incursión en la Isla Jeju. Además, podrán adquirir productos exclusivos y disfrutar de una cafetería temática.

Esto es lo que incluye la exposición de “Solo Leveling”:

Extracción de sombras interactiva: Los asistentes pueden alzar la mano, pronunciar la famosa frase “Levántate” e invocar sombras tal como lo hace el protagonista.

Recreaciones a gran escala: Los fanáticos pueden ver de cerca figuras de tamaño real de personajes emblemáticos como Igris o el Rey Hormiga.

Identificación de cazador: Al finalizar la experiencia, los visitantes reciben una licencia de cazador personalizada con su propia foto y nombre.

Mercancía y gastronomía: Incluye subastas de artículos de edición limitada y una cafetería temática.

La exhibición de "Solo Leveling" abarcará un espacio masivo de más de 1,320 metros cuadrados dentro de Tokyu Plaza Shibuya (Foto: A-1 Pictures)

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA “SOLO LEVELING EXHIBITION”?

La exposición “Solo Leveling” se realizará del 17 de julio al 27 de septiembre de 2026 en Tokyu Plaza Shibuya en Tokio, que tiene conexión directa a la estación de Shibuya para la comodidad de los asistentes.

Tras su paso por Tokio, la exposición también se celebrará en otros importantes centros urbanos de Japón, como Osaka y Yokohama. Los organizadores planean llegar a destinos internacionales como Taiwán, China, Hong Kong e incluso Norteamérica.

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