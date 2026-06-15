El anime “One Piece” lleva semanas subiendo la temperatura en Elbaph y el próximo capítulo promete ser uno de esos que los fans van a querer ver en cuanto esté disponible. La razón es simple: Shamrock, uno de los Caballeros de Dios más esperados de la producción, está a punto de hacer su debut oficial en pantalla. Así, si has estado siguiendo esta última entrega de la serie y te preguntas exactamente qué va a pasar en el episodio 1167, qué tan importante es este personaje y cuándo puedes darle play, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción retomó su emisión regular en abril del 2026, tras una pausa de tres meses.

Ahora, su episodio 1167 lleva por título "Shamrock Appears - Commander of the Knights of God" (en español: “Shamrock aparece - El Comandante de los Caballeros de Dios”), por lo que Toei Animation no está siendo nada sutil con el anuncio del nuevo personaje.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1167 DE “ONE PIECE”?

Después de que el episodio 1166 de “One Piece” explorara la historia de la isla de Elbaph, la leyenda de Nika y la figura enigmática de Loki, los Caballeros de Dios fallaron en su intento de reclutar al príncipe gigante.

Entonces, con ese rechazo sobre la mesa, la situación escala hacia un enfrentamiento más peligroso.

En ese sentido, el próximo capítulo profundizará en la jerarquía de los Caballeros de Dios, la relación de Shamrock con el Gobierno Mundial y el motivo real por el que este grupo tiene tanto interés en Loki.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES CLAVE DEL EPISODIO 1167 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1167 de “One Piece” tiene como protagonistas a los siguientes personajes:

Shamrock: Comandante de los Caballeros de Dios, con voz original a cargo de Kenjiro Tsuda. Él es el hermano gemelo de Shanks y porta la espada Cerberus, con poderes Zoan Míticos que ya demostró contra Loki en el manga.

Comandante de los Caballeros de Dios, con voz original a cargo de Kenjiro Tsuda. Él es el hermano gemelo de Shanks y porta la espada Cerberus, con poderes Zoan Míticos que ya demostró contra Loki en el manga. Loki: Príncipe de Elbaf, temido por los propios gigantes. Rechazó la oferta de los Caballeros de Dios y ahora enfrenta las consecuencias.

Príncipe de Elbaf, temido por los propios gigantes. Rechazó la oferta de los Caballeros de Dios y ahora enfrenta las consecuencias. Gunko: Poderosa figura ya presentada en el episodio 1166, con habilidades que empiezan a revelarse.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1167 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1167 de “One Piece” se emitirá el domingo 21 de junio del 2026 a través de la cadena japonesa Fuji TV.

Y, como es habitual durante los fines de semana, el capítulo también llegará a la plataforma de streaming Crunchyroll ese mismo día.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En el anime "One Piece", Saint Figarland Shamrock asumió el mando principal de los Caballeros de Dios (Foto: Toei Animation)

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