El arco de Elbaph del anime “One Piece” lleva semanas tomándose su tiempo: presentando la tierra de los gigantes con una calma inusual, construyendo personajes y dejando que el mundo respire antes de estallar. Sin embargo, esa pausa narrativa está a punto de terminar. Y es que el episodio 1166 del anime pone en primer plano a dos figuras que ya dejaron claro que su llegada a la isla no trae nada bueno. Así, quienes siguen la serie semana a semana intuyen que lo que viene promete ser uno de los momentos más tensos de esta entrega de la ficción.

Vale precisar que el capítulo lleva por título “Encountering Loki – Gunko of the Knights of God" (en español: El encuentro con Loki - Gunko de los Caballeros de Dios).

De esta manera, apunta a colocar en el centro de la acción a los Caballeros de Dios: Shamrock y Gunko, quien hace una demostración de sus poderes.

Además, se espera que el episodio empiece a develar el misterio de Loki: quién es, por qué tantos personajes poderosos lo buscan y qué papel tendrá en el desarrollo del arco.

En cuanto al elenco de voces, Kenjiro Tsuda asume el rol de Shamrock, Sumire Uesaka interpreta a Gunko y Yuichi Nakamura le presta su voz al Príncipe Loki.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1166 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”?

Este capítulo del anime se estrena el domingo 14 de junio del 2026, por lo que es una estupenda alternativa para tu maratón de fin de semana frente a la TV.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”?

La emisión en Japón del episodio 1166 de “One Piece” se llevará a cabo en Fuji TV a las 11:15 p.m. (hora japonesa).

El estreno internacional vía Crunchyroll, por su parte, llega poco después, de acuerdo con la siguiente programación aproximada:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 14 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 14 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 14 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 14 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 14 de junio España 6:00 p.m. del domingo 14 de junio

Recuerda: los subtítulos oficiales suelen habilitarse entre 30 a 45 minutos después del lanzamiento del capítulo, así que es recomendable tener en cuenta ese margen si planeas verlo con subtítulos en tu idioma.

Asimismo, no olvides los horarios de publicación son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden demorar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1166 DE “ONE PIECE”?

“One Piece” está disponible en Crunchyroll para América del Norte, América Central y América del Sur, Europa, el Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Entonces, los espectadores de estos territorios con una suscripción activa a la plataforma pueden seguir el arco de Elbaph semana a semana desde el servicio de streaming de forma directa y legal.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El motor principal del conflicto en el episodio 1166 del anime "One Piece" es la implacable búsqueda de los Caballeros de Dios para dar con el paradero de Loki, conocido como el "Príncipe Maldito" de Elbaph (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí