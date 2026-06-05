El anime “One Piece” sigue avanzando en su Arco de Elbaph y el próximo capítulo promete ser un punto de inflexión real para la saga. Y es que por fin podremos ver el desarrollo de una amenaza que los fans del manga de Eiichiro Oda llevaban tiempo esperando ver animada. Así, si tienes dudas sobre cuándo se estrena el episodio 1165, a qué hora estará disponible online, cómo verlo y qué significa dentro de la franquicia, esta nota es para ti. ¡Anda alistando tu agenda y prepárate para disfrutarlo en Crunchyroll!

Vale precisar que el show televisivo, producido por Toei Animation, mezcla acción, humor y momentos emotivos, ingredientes que lo han convertido en referencia del shōnen por más de dos décadas.

De esta manera, con el episodio 1165, la historia da un giro claro: deja atrás la fase de presentación del mundo de Elbaph para entrar de lleno en el conflicto.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1165 DE “ONE PIECE”?

Titulado “A Welcome with Friends’ Cups and Intruders Seeking Loki” (en español: “Bienvenida con las copas de los amigos e intrusos que buscan a Loki”), el episodio arranca con Luffy y los Sombrero de Paja celebrando junto a los gigantes de Elbaph.

Sin embargo, la calma tiene fecha de vencimiento, ya que pronto nos centramos en los misteriosos intrusos que irrumpieron al cierre del capítulo anterior.

Ellos son Gunko y Shamrock, dos miembros de los Caballeros de Dios, cuyo debut animado era uno de los más anticipados por el fandom.

Asimismo, el avance oficial coloca a Loki en el centro de la trama, sugiriendo que su papel en el arco es mucho más relevante de lo que aparentaba ser hasta ahora.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1165 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1165 de “One Piece” se estrena el domingo 7 de junio del 2026, fecha que te recomiendo marcar en tu calendario.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1165 DE “ONE PIECE”?

En Japón, el capítulo se emite por Fuji TV a las 11:15 p.m. (hora local), mientras que Crunchyroll lo pone a disponibilidad del público internacional poco después de esa transmisión.

Por lo tanto, el horario de lanzamiento en el streaming respeta la siguiente programación aproximada:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 7 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 7 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 7 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 7 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 7 de junio España 6:00 p.m. del domingo 7 de junio

Recuerda: los subtítulos oficiales suelen habilitarse entre 30 y 45 minutos después de la hora de estreno, así que conviene considerar ese margen si planeas ver el episodio con subtítulos en tu idioma.

Además, no olvides que los horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar algunos minutos en aparecer en el servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1165 DE “ONE PIECE”?

Por supuesto, Crunchyroll es la opción principal para seguir el anime en tiempo real.

En ese sentido, si te encuentras en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma para disfrutar del episodio.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Los legendarios capitanes gigantes Dorry y Brogy del anime "One Piece" juegan un papel crucial en los acontecimientos de su tierra natal, Elbaph (Foto: Toei Animation)

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