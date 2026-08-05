Después del éxito de “Off Campus”, Amazon Prime Video vuelve a apostar por una historia de romance, aunque esta vez la mezcla con misterio y secretos familiares. Se trata de “Sterling Point”, una serie que sigue a Annie (Ella Rubin) y a su hermano gemelo Connor (Keen Ruffalo), quienes heredan una isla remota en Canadá de un abuelo al que nunca llegaron a conocer. Cuando ella decide visitarla con la esperanza de poder empezar desde cero, descubre secretos del pasado de su familia y conoce a un grupo de jóvenes que cambiarán su vida para siempre. ¿Cuándo se estrenará?

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Este drama juvenil, que se centra en el viaje de autodescubrimiento de la protagonista, cuenta con Megan Park (“The Fallout”) como creadora, directora y co-showrunner, y con Josh Schwartz y Stephanie Savage (“The O.C.”) como productores.

Ella Rubin y Keen Ruffalo lideran el elenco de “Sterling Point”, conformado por Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan, Elle-Maija Talifeathers y Missi Pyle.

Ella Rubin interpreta a Annie Jacobson y Amélie Hoeferle interpreta a Ramona en el drama de romance y misterio "Sterling Point", creado por Megan Park (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “STERLING POINT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “’Sterling Point’ es un emotivo drama sobre el paso a la edad adulta protagonizado por Annie Jacobson (Ella Rubin), de 17 años. Criada en Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su cariñoso padre adoptivo (Jay Duplass), la vida de Annie da un giro cuando hereda la isla de su misterioso abuelo en Canadá. Allí encuentra nuevos amigos, romances incipientes y secretos familiares ocultos.”

Por lo visto en el tráiler, Annie viaja a Canadá después de ser rechazada del programa de verano con el que soñaba y con la esperanza de conocer más sobre su madre, a quien perdió cuando era una niña. No obstante, al llegar a la cabaña descubre más de un secreto de su familia.

Uno de ellos, otra hija de su madre, quien no parece nada contenta con la visita de Annie. A pesar de la hostilidad, la protagonista de la nueva serie de Amazon Prime Video decide quedarse para conocer más sobre su pasado y entablar un vínculo con su hermana.

¿CÓMO VER “STERLING POINT”?

“Sterling Point” se estrenó el miércoles 5 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico y de misterio solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “STERLING POINT”

ACTORES Y PERSONAJES DE “STERLING POINT”

Ella Rubin como Annie Jacobson

Amélie Hoeferle como Ramona

Jacob Whiteduck-Lavoie como Ellis

Keen Ruffalo como Connor

Bo Bragason como Oona

Daniel Quinn-Toye como Rory

Jeffrey Dean Morgan como Joe

Jay Duplass como Steven

Missi Pyle como Denise Ballantine

Nikko Angelo Hinayo como Sully

Mabel Strachan como Maple

Elle-Máijá Tailfeathers como Kate

Jay Duplass asume el papel de Steven, el padre de Annie, en el drama de romance y misterio "Sterling Point", producido por Josh Schwartz (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “STERLING POINT”?

La primera temporada de “Sterling Point”, que cuenta con Megan Park, Josh Schwartz, Stephanie Savage, Matt Miller, Peyton Reed y Oly Obst como productores, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “STERLING POINT”?

La fotografía principal de “Sterling Point”, producida por las compañías LuckyChap, Fake Empire, Heart Fugue Productions, Reunion Pacific Entertainment y Amazon MGM Studios, comenzó el 26 de junio de 2025 y concluyó el 10 de octubre de 2025 en Toronto, Canadá.

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