La segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) está en fase de producción activa por parte del estudio Ufotable y aún no tiene fecha de estreno. No obstante, los fans de la franquicia anime basada en el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge especulan que podría llegar a los cines en algún momento del 2027. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial de la película que promete ser el punto de máxima tensión de la trilogía al concentrar los combates más brutales, técnicos y emocionales de toda la historia.

Los fans que han leído el material original sin duda conocen los principales detalles de los próximos combates entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las Lunas Superiores de Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios. Pero esperan con ansias ver la tecnología que Ufotable utilizará para recrear los cambios de gravedad, giros de cámara y la distorsión espacial infinita del castillo durante las peleas.

¿A QUIÉN SE ENFRENTARÁ MITSURI KANROJI EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” PARTE 2?

La secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” adaptará los capítulos del 158 al 183 del manga creado por Koyoharu Gotōge, por lo tanto, mostrará las batallas más violentas y destructivas:

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Doma

Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro vs. Nakime

Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya vs. Kokushibo

Mitsuri Kanroji, la Pilar del Amor, se enfrentará a Nakime, también conocida como el Demonio del Biwa en la secuela de película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

Por lo tanto, después de colaborar en el frente de batalla junto a los demás Cazadores de Demonios en la primera película, Mitsuri Kanroji (el Pilar del Amor) se unirá a Obanai Iguro (el Pilar de la Serpiente) para luchar contra Nakime, la nueva Cuarta de Rango Superior que controla la dimensión del castillo.

Dicho enfrentamiento pondrá a prueba la agilidad y coordinación al máximo de Mitsuri Kanroji, debido al Arte Demoníaco de Sangre de su rival, que altera constantemente las habitaciones de la fortaleza.

En “Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 2”, mientras utilizará a fondo su Respiración del Amor (Love Breathing) para intentar alcanzar a Nakime, Iguro usará su Respiración de la Serpiente para proteger a su compañera de los muros y trampas del castillo.

¿QUIÉN ES NKIME EN “DEMON SLAYER”?

Nakime es la misteriosa demonio que toca el instrumento biwa y controla el Castillo Infinito, es decir, la fortaleza dimensional de Muzan. Inicialmente su labor era convocar a otros demonios, pero tras la muerte de Hantengu ascendió al rango de la Cuarta Luna Superior (Jōgen no Shi).

Poderes y Habilidades

Control espacial

Teletransportación

Espionaje

Nakime es la dueña absoluta y controladora del Castillo Infinito en trilogía de películas "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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