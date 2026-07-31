Aunque Crunchyroll es la plataforma de streaming principal para los fanáticos del anime, Netflix también cuenta con un amplio catálogo de títulos de este estilo. De hecho, cuenta con la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” y cada semana agrega un nuevo episodio de “One Piece”. No obstante, debido a que no se tratan de producciones originales en ocasiones algunas series quedan fuera del catálogo. Tal como es el caso de uno de los mejores animes shonen de todos los tiempos, que abandonará el servicio en agosto de 2026.

Se trata de “Hunter x Hunter”, la segunda adaptación del manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi que ha vendido más de 78 millones de copias solo en Japón, e incluso ha rivalizado en ventas con gigantes de la industria como “One Piece”.

La serie anime de 2011 narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que descubre que su padre, a quien creía muerto, es en realidad un legendario Cazador, es decir, un profesional de élite dedicado a la búsqueda de tesoros, criaturas raras y la resolución de misterios. Para encontrarlo, el protagonista decide tomar el peligroso y competitivo Examen de Cazador, donde conoce a sus grandes amigos: Killua, Kurapika y Leorio.

Yoshihiro Togashi es el creador de "Hunter x Hunter", anime que se mantiene permanentemente en los puestos más altos de plataformas de crítica como MyAnimeList e IMDb (Foto: Madhouse)

EL ÚLTIMO DÍA DE “HUNTER X HUNTER” EN NETFLIX

La versión de 2011 de “Hunter x Hunter” abandona el catálogo de Netflix el 1 de agosto de 2026. La inesperada salida se debe al vencimiento de los acuerdos de licencia de distribución que la plataforma mantiene con los propietarios de los derechos de la serie anime.

Por lo tanto, el último día disponible para ver las seis temporadas completas dentro de la plataforma de streaming de la N roja es el 31 de julio. Pero los 148 episodios de esta legendaria producción aún están disponibles en Crunchyroll.

Sin embargo, no se descarta que Netflix vuelva a adquirir la licencia de “Hunter x Hunter” en el futuro, sobre todo, porque el manga original de Yoshihiro Togashi ha reanudado publicaciones y hay rumores de nuevos proyectos animados.

Las seis temporadas y los 148 episodios de "Hunter x Hunter" abandonan Netflix, pero aún están disponible en Crunchyroll (Foto: Madhouse)

¿DE QUÉ TRATA “HUNTER X HUNTER”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Hunter x Hunter”, “para alcanzar su sueño de convertirse en un cazador legendario como su padre, un joven debe pasar un riguroso examen y encontrar a su padre, que está desaparecido.”

La trama central de este popular anime shonen gira en torno a la búsqueda de Gon Freecss por encontrar a su padre, Ging, un legendario y escurridizo Cazador que lo abandonó cuando era un bebé para seguir sus propias ambiciones

REPARTO DE VOCES DE “HUNTER X HUNTER”

Gon Freecss: Megumi Han

Killua Zoldyck: Mariya Ise

Kurapika: Miyuki Sawashiro

Leorio Paradinight: Keiji Fujiwara

Hisoka Morow: Daisuke Namikawa

Chrollo Lucilfer: Mamoru Miyano

Ging Freecss: Rikiya Koyama

Meruem (Rey Hormiga): Kōki Uchiyama

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí