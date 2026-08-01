A pesar de que la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) aún no tiene fecha de estreno, los fans del popular anime están emocionados por las batallas que se desarrollarán en la segunda película de la trilogía que adapta el arco final de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios. Los próximos enfrentamientos se conocen gracias al manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge que es la base de la exitosa franquicia.

El primer enfrentamiento de la primera entrega, que ha recaudado más de 793 millones de dólares a nivel mundial, corresponde al de Shinobu Kocho contra Doma (Luna Superior 2). En este combate emocional, la Pilar del Insecto busca venganza por su hermana y usa su propio cuerpo como trampa venenosa. No obstante, no consigue su objetivo principal.

La siguiente pelea es la de Zenitsu Agatsuma y Kaigaku (Luna Superior 6), quienes fueron compañeros de entrenamiento antes de que el segundo se convirtiera en demonio y provocara el suicidio de su maestro. El evento principal de “Demon Slayer: Infinity Castle I” lo protagonizan Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka contra Akaza (Luna Superior 3). Tanjiro despierta el mundo transparente al límite y su rival recuerda su vida como humano en este combate.

En la segunda parte de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle", Inosuke se une al combate contra Doma para vengar el pasado de su propia madre (Foto: Ufotable)

¿A QUIÉN SE ENFRENTARÁ INOSUKE HASHIBIRA EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” PARTE 2?

Debido a que la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” adaptará los capítulos del 158 al 183 del material original, mostrará las batallas más violentas y destructivas contra las Lunas Superiores de mayor rango.

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Doma

Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro vs. Nakime

Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya vs. Kokushibo

Por lo tanto, Inosuke Hashibira se unirá a Kanao Tsuyuri para luchar contra el poderoso Doma, quien absorbió el cuerpo de Shinobu Kocho en la primera película. La escena fue presenciada por Kanao, así que busca venganza.

Pero el sacrificio de Shinobu, incluía una trampa oculta, ya que consumió dosis masivas de veneno de glicina durante un año. Por lo tanto, Doma recibió una bomba química equivalente a 70 veces la dosis letal para un demonio común. Aunque el demonio no muere de inmediato, empieza a debilitarse críticamente.

Luego de luchar contra Shinobu Kocho, en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" el poderoso demonio se enfrenta a Inosuke Hashibira y Kanao Tsuyuri (Foto: Ufotable)

¿Cómo inicia la pelea de Inosuke contra Doma?

(Si no has leído el manga, la siguiente información podría considerarse spoiler) Inosuke entra en escena justo a tiempo para salvar a Kanao de un ataque mortal. A partir de ese momento, se desarrolla una de las batallas más crueles, técnicas y personales de toda la obra.

Durante la pelea, Doma reconoce las técnicas de Inosuke y revela que él asesinó a su madre, Kotoha Hashibira, cuando Inosuke aún era un bebé. Por supuesto, esto desata la furia absoluta del cazador de demonios que es reconocido por usar una cabeza de jabalí.

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