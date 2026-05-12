“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) marca el principio del fin de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios, ya que es la primera película de la trilogía que adapta el último arco del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. En esta primera entrega, que se estrenó en 2025 y rompió récords en taquilla, los protagonistas irrumpen en la fortaleza dimensional de Muzan Kibutsuji, quien se esconde tras verse debilitado por el veneno que Tamayo le inyectó.

Mira también: Cada uno de los nominados a Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026

Pero antes de enfrentarse al villano principal, los cazadores de demonios, liderados por Tanjiro, se enfrentan a las Lunas Superiores. La primera gran batalla es la de Shinobu Kocho contra Doma (Luna Superior 2), donde la Pilar del Insecto busca vengar el asesinato de su hermana mayor, Kanae.

La siguiente pelea de “Demon Slayer: Infinity Castle” es la de Zenitsu Agatsuma contra Kaigaku (Luna Superior 6), quienes fueron compañeros de entrenamiento antes de que el segundo se convirtiera en demonio y provocara el suicidio de su maestro. El enfrentamiento principal corresponde a Tanjiro Kamado y Giyu Tomioka vs. Akaza (Luna Superior 3).

Después de ganar la mayoría de encuentros, pero perder a uno de sus miembros y quedar con varias heridas, los cazadores de demonios deben seguir luchando en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Entonces, ¿cuáles son las principales peleas de la película que aún no tiene fecha de estreno?

Doma es una de los Doce Lunas Demoníacas superiores y una de las encarnaciones más poderosas del mal a lo largo de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES SE ENFRENTAN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2?

La segunda película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” adaptará los combates más devastadores y sangrientos contra las Lunas Superiores de mayor rango. Aunque la fecha de estreno aún no se ha anunciado, se ha confirmado que no llegará en 2026. ¿Tal vez en 2027?

En esta película Tanjiro y el resto de miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios todavía no se enfrentan a Muzan, en su lugar se continúa con el combate para derrotar a Doma. Si no has revisado el material original, esto podría considerarse spoiler.

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Doma

Tras la muerte de Shinobu, Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira unen fuerzas para que el sacrificio de su compañera no sea en vano. En este punto, se explora el efecto retardado del veneno de glicinia y las motivaciones personales de los cazadores para derrotar a la Luna Superior 2.

Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro vs. Nakime

El Pilar del Amor y el Pilar de la Serpiente intentan someter a Nakime, conocida como la “demonio Biwa” y por controlar la Fortaleza Dimensional Infinita. Esta demonio misteriosa asciende a Luna Superior Cuatro tras la muerte de Hantengu. Así que, Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro deben unir fuerzas para derrotarla.

Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito y Genya vs. Kokushibo

Este será el enfrentamiento principal y más destructivo de la segunda parte de “Demon Slayer: Infinity Castle”. Cuatro cazadores de élite tendrán que unirse para superar a Kokushibo, que es el demonio más poderoso de las Doce Lunas Superiores (Luna Superior 1 y el más fuerte después de Muzan.

Kokushibo es el antagonista central de una de las batallas más esperadas en la segunda película de la trilogía "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable / TOHO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí