Mientras el anime de “Jujutsu Kaisen” prepara su cuarta temporada, que adapta la segunda parte del arco de The Culling Game del manga escrita e ilustrada por Gege Akutami, la historia original terminó el 30 de septiembre de 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown. No obstante, no fue el final definitivo de la serie, ya que el 8 de septiembre de 2025, Akutami regresó, junto con Yuji Iwasaki, con la secuela “Jujutsu Kaisen Modulo”. Este spin-off terminó oficialmente el 8 de marzo de 2026 tras una serialización corta que duró aproximadamente seis meses y concluyó con su capítulo 25.

Aunque “Jujutsu Kaisen Modulo” se ambienta en el año 2086, 68 años después de la obra original, y sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (Simurianos) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción, también incluye actualizaciones sobre los personajes de la serie principal.

Yuji Itadori, Yuta Okkotsu, Maki Zenin y Nobara Kugisaki son algunos de los personajes que aparecieron en “Jujutsu Kaisen Modulo”, que terminó definitivamente con la publicación del tercer y último volumen, el 1 de mayo de 2026 en Japón, e incluyó un capítulo extra que muestra a un personaje de “Jujutsu Kaisen” del que no se sabía casi nada.

Marulu Val Vol Yelvori, mejor conocido como Maru, es el protagonista de "Jujutsu Kaisen Módulo". Él es un Simurian, un alienígena que llega a la Tierra en el año 2086 buscando refugio para su raza (Foto: Shueisha)

“JUJUTSU KAISEN” ¿REALMENTE HA TERMINADO DESPUÉS DE MODULO?

Después de la última publicación de “Jujutsu Kaisen Modulo”, los fanáticos de este universo que empezó con la historia de Yūji Itadori no pierden la esperanza de obtener más sobre sus personajes favoritos o algo más de este universo, además de la serie anime que estrenará su cuarta temporada próximamente. Entonces, ¿se trata del final definitivo o habrá otra secuela?

Gege Akutami compartió una actualización especial con los fans antes del lanzamiento del volumen final de la secuela, y confirmó que la historia de “Jujutsu Kaisen” ha terminado. “¡No continuará!”, escribió en la red social X.

Aunque podría resultar decepcionante para un grupo de fans, la realidad es que tiene sentido que “Jujutsu Kaisen Modulo” cierre esta historia, ya que no hay más que contar después de revelarse que Yūji Itadori se ha convertido en el hechicero más poderoso del futuro.

Esto es algo que inicialmente no estaba en los planes de Gege Akutami al decidir trabajar en una secuela. “Al principio, planeaba evitar cualquier aparición de personajes ya existentes o reducirla al mínimo, debido a la preocupación de que los lectores veteranos de la serie ‘Jujutsu Kaisen’ pudieran reaccionar negativamente”.

Sin embargo, el mangaka cambió de opinión una vez que los fans respondieron bien a las ilustraciones de Iwasaki, y preparó el regresó de algunos personajes favoritos de los seguidores.

En "Jujutsu Kaisen Módulo", Yuji Itadori aparece en su versión de 83 años. Es considerado el "Rey de los Hechiceros" y posee una fisiología sobrehumana que le impide envejecer (Foto: Shueisha)

¿Otros proyectos relacionados con “Jujutsu Kaisen”?

Aunque la historia principal ha terminado, los fans especulan sobre posibles spin-offs centrados en la era Heian (el pasado de Sukuna) o historias tipo novela ligera, similar a lo que ocurre con el universo de “Naruto”. Por lo pronto, no hay ningún anuncio oficial.

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