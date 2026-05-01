Aunque Crunchyroll es la plataforma de streaming por excelencia, y sin duda los fanáticos del anime cuentan con una suscripción, otros servicios de video bajo demanda como Netflix y Amazon Prime Video también incluye algunos títulos interesantes en sus catálogos. Por supuesto, no tienen las temporadas más recientes, pero puedes aprovechar para revivir los mejores momentos de tu serie favorita o es perfecta para los que aún no han visto dichas producciones. A continuación, te comparto una breve lista con algunas recomendaciones.

“Jujutsu Kaisen” lidera la lista debido a su popularidad y a que estrenó su tercera temporada en enero de 2026. Como mencioné anteriormente, no esperes encontrar los últimos episodios, pero puedes disfrutar los primeros capítulos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami.

ESTOS SON LOS ANIMES QUE PUEDES VER AMAZON PRIME VIDEO

1. Jujutsu Kaisen

“Jujutsu Kaisen” es sin duda uno de los animes favoritos de la temporada de invierno de 2026 tras el estreno de su tercera temporada. Mientras esperas la cuarta temporada, que adapta la segunda parte del arco The Culling Game, puedes volver a ver la primera temporada en Amazon Prime Video.

Sinopsis: “Itadori Yuji, estudiante de secundaria, lleva una vida escolar normal. Un día, para salvar a un amigo del ataque de las Maldiciones, se come el dedo del Espectro de Dos Caras, absorbiendo así la Maldición en su propia alma. Guiado por el más poderoso de los hechiceros, Gojo Satoru, Itadori ingresa en la preparatoria de Jujutsu, dando comienzo a la heroica historia de un chico que se convirtió en una Maldición para exorcizar otra Maldición.”

La primera temporada de "Jujutsu Kaisen" está disponible en Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime Video ¿Ya la viste? (Foto: Mappa)

2. My Hero Academia

A propósito del estreno del episodio especial de “My Hero Academia”, “More”, que adapta el epílogo del anime manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi y se estrena el 2 de mayo de 2026, puedes ver desde el inicio la historia de Izuku Midoriya (Deku) ya sus compañeros de la Clase 1-A de la Academia U.A.

Sinopsis: “La historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos los tiempos. El 80% de la población mundial ahora posee superpoderes que han transformado el mundo en una sociedad sobrehumana. Pero un joven, Izuku ‘Deku’ Midoriya, se encuentra solo, siendo uno del único 20% de la población desprovista de cualquier poder especial. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a su héroe personal.”

Izuku Midoriya (Deku) en una escena importante del episodio especial de "My Hero Academia", que es parte de la celebración del 10.º aniversario del anime (Foto: Bones Film)

3. Spy x Family

Basado en el manga homónimo de Tatsuya Endo, “Spy x Family” narra la historia del espía Twilight, quien bajo el alias del psiquiatra Loid Forger, quien junto a su familia ficticia, compuesta por su hija Anya, una telépata, su esposa Yor, una asesina conocida como la Princesa Thorn, y el perro de la familia Bond con poder precognitivo, son los protagonistas de este popular anime.

Sinopsis: “Todo el mundo tiene una parte de sí mismos que no puede mostrar a los demás. En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría. La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, “Twilight”, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos…”

Además de en Crunchyroll, la primera temporada de "Spy x Family" está disponible en Amazon Prime Video (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

4. Hunter x Hunter

“Hunter x Hunter”, basado en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, es un anime que se caracteriza por peleas estratégicas, trama profunda, giros psicológicos y desarrollo de personajes. Narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que busca convertirse en ‘Cazador’ profesional para encontrar a su padre, Ging. En su camino, conoce a Killua, Kurapika y Leorio, lidia con peligrosos exámenes, enemigos complejos y el sistema de poder llamado Nen.

Sinopsis: “Abundantes riquezas, tesoros ocultos, monstruos temibles y criaturas exóticas se encuentran dispersos por el mundo... Gon emprende un viaje para convertirse en un Cazador Profesional, arriesgando su vida en busca de lo desconocido. En el camino, conoce a otros aspirantes al examen de Cazador: Kurapika, Leorio y Killua. ¿Podrá Gon superar las rigurosas pruebas y convertirse en el mejor Cazador del mundo?”

"Hunter x Hunter" narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que busca convertirse en ‘Cazador’ profesional para encontrar a su padre (Foto: Madhouse)

5. Dr. Stone

Basado en el manga escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por Boichi, “Dr. Stone” sigue a Senku Ishigami, un adolescente genio que despierta miles de años después de que un misterioso destello petrificara a toda la humanidad. En un mundo donde la civilización ha desaparecido, Senku utiliza la ciencia para revivir a las personas y reconstruir la sociedad desde cero, enfrentando desafíos de supervivencia y conflictos ideológicos.

Sinopsis: “La sociedad moderna se desmorona cuando una luz misteriosa convierte a la humanidad en piedra. Miles de años después, los estudiantes de secundaria Senku y Taiju despiertan en una versión devastada del mundo que alguna vez conocieron. Con Senku como el cerebro y Taiju como la fuerza bruta, están decididos a revivir a las masas petrificadas y reconstruir la civilización…”

La tercera y última parte de "Dr. STONE: SCIENCE FUTURE" se estrenó el 2 de abril de 2026 y sigue a Senku mientras continua la misión de llevar la ciencia a la edad de piedra (Foto: TMS Entertainment)

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