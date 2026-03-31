La Parte 3 de “Dr. Stone: Science Future” supone el último tramo de la historia de Senku, ya que le pondrá punto final a la cuarta temporada del anime “Dr. Stone” en Crunchyroll. Así, esta nueva tanda de capítulos retoma la aventura justo donde quedó la Parte 2, con el Reino de la Ciencia llevando sus inventos al máximo para enfrentar el misterio de la petrificación. En ese sentido, ¿te gustaría ver el cierre de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, préstale atención a la siguiente guía de episodios.

Vale precisar que, a estas alturas de la historia, Senku Ishigami ya ha avanzado al punto de desarrollar tecnología espacial.

De esta manera, tendremos la oportunidad de ver la despedida en pantalla de la adaptación del manga escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por Boichi.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dr. Stone: Science Future” - Parte 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DR. STONE: SCIENCE FUTURE” - PARTE 3

Si bien no existe un anuncio oficial que confirme el número exacto de episodios que conforman esta entrega del anime, diversos portales especializados especulan que—al igual que las tandas anteriores—podría tener 12 capítulos en total.

Con eso en consideración, el potencial calendario de estreno quedaría así:

Episodio 25: jueves 2 de abril del 2026

jueves 2 de abril del 2026 Episodio 26: jueves 9 de abril del 2026

jueves 9 de abril del 2026 Episodio 27: jueves 16 de abril del 2026

jueves 16 de abril del 2026 Episodio 28: jueves 23 de abril del 2026

jueves 23 de abril del 2026 Episodio 29: jueves 30 de abril del 2026

jueves 30 de abril del 2026 Episodio 30: jueves 7 de mayo del 2026

jueves 7 de mayo del 2026 Episodio 31: jueves 14 de mayo del 2026

jueves 14 de mayo del 2026 Episodio 32: jueves 21 de mayo del 2026

jueves 21 de mayo del 2026 Episodio 33: jueves 28 de mayo del 2026

jueves 28 de mayo del 2026 Episodio 34: jueves 4 de junio del 2026

jueves 4 de junio del 2026 Episodio 35: jueves 11 de junio del 2026

jueves 11 de junio del 2026 Episodio 36: jueves 18 de junio del 2026

La parte 3 de "Dr. Stone: Science Future" continúa explorando géneros como la acción, la fantasía, la ciencia ficción y la comedia (Foto: TMS Entertainment)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DR. STONE: SCIENCE FUTURE” - PARTE 3?

“Dr. Stone: Science Future” ha fijado el lanzamiento de su parte 3 para las 22:00 horas de Japón (JST), lo que equivale—aproximadamente—a los siguientes horarios a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) de los jueves México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. de los jueves Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. de los jueves Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. de los jueves Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. de los jueves España 3:00 p.m. de los jueves

Recuerda: estos horarios son referenciales, dado que los ‘simulcasts’ pueden demorar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER “DR. STONE: SCIENCE FUTURE” - PARTE 3?

Crunchyroll ha confirmado que seguirá siendo la plataforma exclusiva para ver “Dr. Stone: Science Future”, incluyendo su parte 3.

Así, la serie estará disponible en regiones como Norteamérica, Centro y Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, India, Sudeste Asiático y países de la CEI, entre otros territorios.

Por lo tanto, para disfrutar de esta tanda de capítulos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Senku Ishigami lidera el póster oficial de la parte 3 de "Dr. Stone: Science Future", la cuarta y última temporada del anime (Foto: TMS Entertainment)

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