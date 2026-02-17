El 2026 empezó con grandes estrenos para los fanáticos de los animes. Pero no solo por el regreso de exitosas series como “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End”, también porque algunos de los títulos que se estrenaron en las primeras semanas del año llegaron con sus últimos capítulos. En este grupo están “Fire Force” y “Golden Kamuy”. No obstante, no son los únicos que han confirmado su final, algunos llegarán en los próximos meses para cerrar sus respectivas historias y despedirse de los espectadores que los han seguido por años.

En esta lista también está “My Hero Academia”. Aunque la octava temporada del popular anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi terminó el 13 de diciembre de 2025, Deku regresa en un episodio especial que se estrenará en mayo de 2026. ¿Qué otros animes de larga duración llegan a su fin en 2026?

LOS ANIMES DE LARGA DURACIÓN QUE LLEGAN A SU FIN EN 2026

1. Fire Force

La segunda parte de la tercera y última temporada de “Fire Force”, anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo, se estrenó el 9 de enero de 2026 y terminará en abril con el arco final, que se centra en el Gran Cataclismo. Aún restan siete episodios para conocer el destino de Shinra Kusakabe y sus compañeros de la Compañía 8 de la Fuerza de Fuego Especial.

Shinra Kusakabe en la tercera y última temporada de "Fire Force", anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo (Foto: David Production)

2. Golden Kamuy

Después de cinco temporadas y 62 episodios, la historia de Saichi Sugimoto llegará a su fin con la adaptación de los arcos finales del manga escrito e ilustrado por Satoru Noda, que incluye la parte restante del Arco de Sapporo y el Arco de Hakodate, que se centra en la batalla final por el oro ainu en la fortaleza de Goryokaku. La temporada 5 de “Golden Kamuy” terminará en marzo de 2026.

Asirpa en una escena de la quinta y última temporada "Golden Kamuy", anime basado en el manga escrito e ilustrado por Satoru Noda (Foto: Brain's Base)

3. My Hero Academia

El episodio adicional de “My Hero Academia” lleva el título de “More” y se estrenará el 2 de mayo de 2026, en exclusiva en Crunchyroll (fuera de Asia), y adaptará el capítulo 431 del manga original. Este capítulo especial sirve como epílogo de toda la serie y sigue a Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA ocho años después de su graduación.

En Jump Festa 2026, “My Hero Academia” anunció un episodio adicional para celebrar el aniversario 10 del anime (Foto: Bones Film)

4. Dr. Stone

La parte 3 de la temporada final de “Dr. Stone Science Future” se estrenará en abril de 2026. La entrega final se centrará en la misión espacial para alcanzar la luna y enfrentar a “Why Man”, combinando esfuerzos con el Dr. Xeno. Además, presentará a un personaje clave, el genio matemático Sai.

La tercera y última temporada de “Dr. Stone: Science Future” llega a su fin este 2026 (Foto: TMS Entertainment)

5. Beastars

La segunda parte de la temporada final de “Beastars” se estrenará el 7 de marzo de 2026 y adaptará el clímax del manga de Paru Itagaki, centrándose en el esperado enfrentamiento final entre Legoshi y Melon.

El viaje de Legoshi termina con la segunda parte de la temporada final "Beastars", que empieza el 7 de marzo de 2026 (Foto: Studio Orange)

También terminan este año:

6. Bleach: Thousand-Year Blood War: The Calamity: julio de 2026

7. Trigun Stargaze: 10 de enero de 2026

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí