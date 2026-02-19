La tan esperada segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) se estrenó el 16 de enero de 2026 y tras cinco episodios, el popular anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe anunció una breve pausa. El descanso llega justo a la mitad de la nueva entrega y luego de que se terminara de adaptar el arco de los Viajes Continuos por el Norte. Por lo tanto, en el sexto capítulo se dará inicio al arco de la Rebelión Divina (Divine Revolte Arc), que introduce al imponente demonio Revolta, al que se enfrentarán Fern y Stark.

Mientras esperas la siguiente aventura de Frieren, Fern y Stark, que en el último capítulo se encontraron con Fass, el enano, que lleva más de 200 años buscando el licor de Boshaft, puedes ver otros animes con temática similar. Por eso, te comparto otras historias sobre viajes significativos y con personajes creando fuertes vínculos en el camino.

ESTOS SON LOS ANIMES QUE PUEDES VER EN SIMULTÁNEO CON “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

1. Hell’s Paradise

“Hell’s Paradise: Jigokuraku” es un anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku que narra la historia de Gabimaru, un ninja asesino condenado a muerte que acepta buscar el elixir de la inmortalidad en una misteriosa isla, considerada el paraíso o el infierno, para obtener su perdón y reencontrarse con su esposa. La segunda temporada se estrenó el 11 de enero de 2026.

Sinopsis: “Gabimaru el Vacío es uno de los asesinos más despiadados de la aldea ninja de Iwagakure. Es cruelmente eficiente, pero una traición lo condena a muerte. Solo le queda una opción para sobrevivir: debe viajar a una isla oculta y recuperar un elixir que hará inmortal al shogun. No puede fracasar. En esa isla, el paraíso y el infierno se entremezclan a partes iguales.”

Gabimaru recupera sus recuerdos y comienza a entrenarse en el uso del tao en el tercer episodio de la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

2. To Your Eternity

“To Your Eternity” es un anime basado en un manga escrito e ilustrado por Yoshitoki Ōima que narra la historia de un ser inmortal e inanimado enviado a la Tierra. Fushi tiene la capacidad de tomar la forma de objetos y personas fallecidas con las que interactúa. El protagonista aprende a ser humano mientras experimenta el amor, el dolor y la pérdida a lo largo de siglos.

Sinopsis: “Al principio el “orbe” llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a…”

"To Your Eternity" es una aclamada serie de drama y fantasía épica que explora la naturaleza de la humanidad a través de los ojos de un ser inmortal (Foto: Brain's Base)

3. Secrets of the Silent Witch

Basada en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Matsuri Isora e ilustradas por Nanna Fujimi, “Secrets of the Silent Witch” es un anime que sigue a Monica Everett, una maga prodigio conocida como la “Bruja Silenciosa”. Tiene la misión secreta de infiltrarse en una academia de élite y proteger al segundo príncipe del reino.

Sinopsis: “Monica Everett, la Bruja Silenciosa, es la única practicante del mundo de la Magia sin Voz, una auténtica heroína que, sin ayuda de nadie, combatió contra el Dragón Negro de la leyenda. Sin embargo, la joven portento es en realidad... ¡supertímida! Sí, resulta que aprendió Magia Sin Voz para evitar hablar en público. Sin saberlo, los Siete Sabios le han encomendado una misión secreta para proteger al Segundo Príncipe. ¿Podrá Mónica mantener la compostura mientras se enfrenta tanto a la vida social como a los males que acechan al joven miembro de la realeza?”

4. Natsume’s Book of Friends

“Natsume’s Book of Friends” es una serie de anime sobrenatural, aclamado por la crítica, y que se centra en adolescente que puede ver espíritus y que realiza un viaje para devolver los nombres de aquellos a quienes su abuela sometió a servidumbre. Se basa en el manga homónimo escrito e ilustrado por Yuki Midorikawa.

Sinopsis: “Takashi Natsume ha visto youkai, monstruos Japoneses, toda su vida. Heredó de su abuela Reiko un libro de nombres de youkai. Estos nombres le dan al dueño poder sobre los youkai, y así él y su guardaespaldas autoproclamado, Nyanko-sensei, pasan sus días devolviendo esos nombres a sus dueños originales.”

5. Delicious in Dungeon

Basada en una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Ryōko Ku, “Delicious in Dungeon” es un anime de comedia fantástica y cocina que sigue a un grupo de aventureros que sobreviven en una mazmorra cocinando y comiendo monstruos para rescatar a su compañera de equipo.

Sinopsis: “Mazmorras, tragones ¡y exquisitos guisos de monstruos! Nada se salva del apetito de estos aventureros cuando se adentran en un reino maldito para salvar a uno de los suyos.”

Sayaka Senbongi le da voz a Marcille en el anime "Delicious in Dungeon", basada en el manga japonés escrito e ilustrado por Ryōko K (Foto: Netflix)

