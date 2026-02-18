Luego de que Compañía 8 logró entrar en el corazón del generador Amaterasu utilizando un mapa proporcionado por Joker en el décimo octavo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los fans esperan el nuevo capítulo del popular anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo para descubrir lo que sucederá con Shinra, Vulcan, Lisa, Arthur y el resto de los personajes principales. ¿Empezará el Gran Cataclismo? Entonces, ¿cuándo y a qué hora ver el siguiente episodio?

En “Incantation of Destruction” (3x18), el octavo escuadrón resiste a las puertas de Amaterasu mientras Vulcan explora el interior, junto a Lisa y Yu. En tanto, el Dr. Giovanni reaparece y se transforma en algo grotesco, además, logró poseer a Yu para utilizarlo como recipiente y asegurar la llave de activación.

A pesar de los esfuerzos de Vulcan y Lisa, Giovanni consiguió deslizar la llave en la cerradura de Amaterasu, dejando al mundo al borde del Segundo Gran Cataclismo. Por otro lado, Arthur se separó del grupo principal. ¿Qué sucederá en el capítulo 19?

Lisa Isaribi, también conocida como "Feeler", en una escena del episodio 18 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19

El décimo noveno episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19?

Los nuevos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19?

Aunque aún no se ha compartido la sinopsis oficial de “Those Who Fight Back” (3x19), episodio 19 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los avances revelan que se centrará en el clímax de la batalla por Amaterasu. Asimismo, mostrará al Dr. Giovanni desencadenar el inicio del Gran Cataclismo.

Tras de la desaparición de Arthur, es probable que el caballero reaparezca en el momento de más tensión. Los protagonistas también tendrían que lidiar con la amenaza de los insectos Adolla.

El Dr. Giovanni tras poseer el cuerpo de Yu en el episodio 18 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

