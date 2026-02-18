¿Qué pasará con los White-Clad en el episodio 19 de la tercera y última temporada de "Fire Force"? (Foto: David Production)
¿Qué pasará con los White-Clad en el episodio 19 de la tercera y última temporada de "Fire Force"? (Foto: David Production)
Nelly Osco
Nelly Osco

Luego de que Compañía 8 logró entrar en el corazón del generador Amaterasu utilizando un mapa proporcionado por Joker en , los fans esperan el nuevo capítulo del popular anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo para descubrir lo que sucederá con Shinra, Vulcan, Lisa, Arthur y el resto de los personajes principales. ¿Empezará el Gran Cataclismo? Entonces, ¿cuándo y a qué hora ver el siguiente episodio?

En “Incantation of Destruction” (3x18), el octavo escuadrón resiste a las puertas de Amaterasu mientras Vulcan explora el interior, junto a Lisa y Yu. En tanto, el Dr. Giovanni reaparece y se transforma en algo grotesco, además, logró poseer a Yu para utilizarlo como recipiente y asegurar la llave de activación.

A pesar de los esfuerzos de Vulcan y Lisa, Giovanni consiguió deslizar la llave en la cerradura de Amaterasu, dejando al mundo al borde del Segundo Gran Cataclismo. Por otro lado, Arthur se separó del grupo principal. ¿Qué sucederá en el capítulo 19?

Lisa Isaribi, también conocida como "Feeler", en una escena del episodio 18 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)
Lisa Isaribi, también conocida como "Feeler", en una escena del episodio 18 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19

El décimo noveno episodio de se estrenará el viernes 20 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19?

Los nuevos episodios de la tercera temporada de “” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19?

PaísesHorario
Estados Unidos9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica11:30 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador12:30 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico1:30 p.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil2:30 p.m.
España6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 19?

Aunque aún no se ha compartido la sinopsis oficial de “Those Who Fight Back” (3x19), episodio 19 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los avances revelan que se centrará en el clímax de la batalla por Amaterasu. Asimismo, mostrará al Dr. Giovanni desencadenar el inicio del Gran Cataclismo.

Tras de la desaparición de Arthur, es probable que el caballero reaparezca en el momento de más tensión. Los protagonistas también tendrían que lidiar con la amenaza de los insectos Adolla.

El Dr. Giovanni tras poseer el cuerpo de Yu en el episodio 18 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)
El Dr. Giovanni tras poseer el cuerpo de Yu en el episodio 18 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Fue redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC