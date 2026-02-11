Después de la misteriosa desaparición de Shinra, Sho e Iris y los esfuerzos de la Compañía 8 de la Fuerza de Fuego Especial para encontrarlos en el décimo séptimo episodios de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los fanáticos del popular anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo esperan con ansias el siguiente capítulo para descubrir lo que les depara a Shinra Kusakabe y al resto de protagonistas. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo capítulo y qué pasará con los personajes principales?
En “At the Center of the World” (3x17), Shinra, Sho e Iris han desaparecido, así que sus compañeros se dirigen a Amaterasu para buscarlos luego de que el antiguo adversario Arrow llega con un mensaje de esperanza de Sho. El grupo necesita llegar a la madre de todas las plantas de energía.
Una vez en ese lugar, el equipo se divide: Vulcan, Yu, Lisa y Arthur se dirigen al interior para asegurar las instalaciones, mientras que el resto permanece afuera para defenderse de un ataque masivo de Infernales y fuerzas vestidas de blanco. También se produce una pelea entre Ogun y Charon.
FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18
El décimo octavo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18?
Los nuevos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.
Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|11:30 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|12:30 p.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|1:30 p.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|2:30 p.m.
|España
|6:30 p.m.
TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2
¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18?
Hasta el momento, no se ha compartido la sinopsis oficial del episodio 18 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, pero todo parece indicar que se revelará la ubicación exacta de Shinra, Sho, Iris y los demás Pilares, así como su importancia en el evento que acabará con el mundo.
Además, se espera que este nuevo capítulo profundice en la mitología en torno a Adolla, el final del Vestido de Blanco y la transformación de Shinra.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí