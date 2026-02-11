Después de la misteriosa desaparición de Shinra, Sho e Iris y los esfuerzos de la Compañía 8 de la Fuerza de Fuego Especial para encontrarlos en el décimo séptimo episodios de la tercera y última temporada de “Fire Force”, los fanáticos del popular anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo esperan con ansias el siguiente capítulo para descubrir lo que les depara a Shinra Kusakabe y al resto de protagonistas. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo capítulo y qué pasará con los personajes principales?

En “At the Center of the World” (3x17), Shinra, Sho e Iris han desaparecido, así que sus compañeros se dirigen a Amaterasu para buscarlos luego de que el antiguo adversario Arrow llega con un mensaje de esperanza de Sho. El grupo necesita llegar a la madre de todas las plantas de energía.

Una vez en ese lugar, el equipo se divide: Vulcan, Yu, Lisa y Arthur se dirigen al interior para asegurar las instalaciones, mientras que el resto permanece afuera para defenderse de un ataque masivo de Infernales y fuerzas vestidas de blanco. También se produce una pelea entre Ogun y Charon.

Ogun Montgomery se enfrentó a Charon en el episodio 17 de la tercera y última temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

FECHA DE ESTRENO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18

El décimo octavo episodio de la tercera y última temporada de “Fire Force” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18?

Los nuevos episodios de la tercera temporada de “Fire Force” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18?

Países Horario Estados Unidos 9:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:30 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:30 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:30 p.m. España 6:30 p.m.

TRÁILER DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

¿QUÉ PASARÁ EN “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 EPISODIO 18?

Hasta el momento, no se ha compartido la sinopsis oficial del episodio 18 de la tercera y última temporada de “Fire Force”, pero todo parece indicar que se revelará la ubicación exacta de Shinra, Sho, Iris y los demás Pilares, así como su importancia en el evento que acabará con el mundo.

Además, se espera que este nuevo capítulo profundice en la mitología en torno a Adolla, el final del Vestido de Blanco y la transformación de Shinra.

¿Quiénes se enfrentarán en el episodio 18 de la tercera y última temporada del popular anime "Fire Force"? (Foto: David Production)

