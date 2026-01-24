Aunque la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” era uno de los estrenos más esperados de enero de 2026, no es el único que ha llamado la atención de los fanáticos del anime. “Frieren: Beyond Journey’s End”, que se estrenó su segunda temporada el 16 de enero, también tiene un gran número de seguidores. Al igual, que “Fire Force”, que regresó con sus últimos episodios el 9 de enero y hasta el momento ha brindado momentos emocionantes e impactantes. Pero ¿cuántos episodios restan para el gran final?

La historia de Shinra Kusakabe, un joven que se une a la Brigada Especial de Bomberos en un Tokio futurista donde la gente sufre una misteriosa combustión espontánea y que tiene la habilidad de manipular el fuego y luchan contra estos Infernales, llega a sus fin después de tres temporadas y promete adaptar los arcos restantes del manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo.

Después de los eventos del final de la primera parte de la temporada 3 de “Fire Force”, Shinra despierta y descubre que no ha sido él mismo durante los últimos meses. Durante el tiempo que estuvo inconsciente, un quinto Pilar masivo apareció en el mundo, además se reveló que su cuerpo fue habitado por su Doppelgänger de Adolla. Pero eso solo es el principio del fin.

Hibachi Shinmon, el excapitán de la Séptima Brigada Especial de Bomberos, en el episodio 14 de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

La tercera y última temporada de “Fire Force” se divide en dos partes. La primera parte contó con 12 episodios, mientras que la segunda parte probablemente tenga 13 capítulos. Considerando que la segunda parte empezó el 9 de enero de 2026, terminaría el viernes 3 de abril.

Episodio 13: 9 de enero de 2026

Episodio 14: 16 de enero de 2026

Episodio 15: 23 de enero de 2026

Episodio 16: 30 de enero de 2026

Episodio 17: 6 de febrero de 2026

Episodio 18: 13 de febrero de 2026

Episodio 19: 20 de febrero de 2026

Episodio 20: 27 de febrero de 2026

Episodio 21: 6 de marzo de 2026

Episodio 22: 13 de marzo de 2026

Episodio 23: 20 de marzo de 2026

Episodio 24: 27 de marzo de 2026

Episodio 25: 3 de abril de 2026

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA ADAPTA “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

Arco del pilar final : El último gigante infernal surge de las profundidades y provoca pánico y desesperación. En tanto, Shinra regresa al campo de batalla.

: El último gigante infernal surge de las profundidades y provoca pánico y desesperación. En tanto, Shinra regresa al campo de batalla. Arco de la Traición del Imperio : La Compañía 8 es señalada como traidora.

: La Compañía 8 es señalada como traidora. Arco del Gran Cataclismo: La batalla final contra el Evangelista y la ejecución del plan para destruir el mundo.

Benimaru se enfrenta al Doppelgänger de su predecesor en el escuadrón de Asakusa en el episodio 14 de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

