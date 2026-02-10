“Fate/strange Fake” es uno de los estrenos más importantes de la primera parte del 2026 junto a la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, los últimos episodios de “Fire Force”, y las nuevas temporadas de “Oshi no Ko”, “My Hero Academia: Vigilantes” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku”. Sin embargo, sufrió una filtración por parte de Crunchyroll. A continuación, te cuento más sobre este terrible error.

La esperada continuación de la popular historia de “Fate, Fate/strange Fake” empezó en enero de 2026 y cada semana se emite un nuevo episodio. Aunque el séptimo capítulo del popular anime, basado en la serie de novelas ligeras japonesas de la franquicia “Fate de Type-Moon”, escrita por Ryōgo Narita e ilustrada por Morii Shizuki, está programada para estrenarse el 14 de febrero llegó a YouTube el 8 de febrero.

Según reportan, Crunchyroll subió accidentalmente el episodio 7 del anime de fantasía del estudio A-1 Pictures, el mismo estudio detrás de “Solo Leveling”, a su canal oficial de YouTube una semana antes de su lanzamiento. CBR informó que el capítulo permaneció en directo y accesible al público durante más de ocho horas antes de que el video fuera eliminado.

Debido a que el equipo de Crunchyroll tardó en darse cuenta del error, el material filtrado ha proliferado en plataformas ilegales de streaming, a pesar de que, según indican, no tenía subtítulos en inglés y supuestamente estaba sin editar. Por supuesto, los fanáticos de “Fate/strange Fake” criticaron a la plataforma de streaming por el descuido.

Enkidu, quien fue creado por los dioses a partir de arcilla para ser un arma capaz de enfrentar al Rey de los Héroes, en el anime "Fate/strange Fake" (Foto: A-1 Pictures)

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE CRUNCHYROLL COMETE UN ERROR SIMILAR

Esta no es la primera vez que sucede algo así con Crunchyroll. Durante la temporada de primavera de 2024, se filtraron episodios de al menos cinco anime, incluida la tercera temporada de “Konosuba”. En esas ocasiones, los sitios web de piratería de anime también aprovecharon el error.

Aunque en esas ocasiones se especuló que las filtraciones se originaron en preestrenos realizados por Crunchyroll en la Sakura Con o la Puerto Rico Comic Con (PRCC), esta vez el error fue directamente del equipo detrás de la popular plataforma de streaming de animes.

Tampoco es la primera vez “Fate/strange Fake” se ve afectada por errores de Crunchyroll. Anteriormente, los usuarios reportaron que la plataforma subió versiones incompletas de algunos episodios.

Esta situación se suma a las fricciones que Crunchyroll ha enfrentado con los titulares de derechos de propiedad intelectual japoneses debido a la mala gestión de títulos como “Dan Da Dan”.

El séptimo episodio del anime "Fate/strange Fake" debía estrenarse recién el 14 de febrero, pero se filtró una semana antes (Foto: A-1 Pictures)

¿CÓMO VER “FATE/STRANGE FAKE”?

Los primeros episodios de “Fate/strange Fake” ya están disponibles en Crunchyroll. Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí