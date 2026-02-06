La segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force” se estrenó el 9 de enero de 2026 y empieza con Shinra Kusakabe despertando y descubriendo que no ha sido él mismo durante los últimos meses. Durante el tiempo que estuvo inconsciente, un quinto Pilar masivo apareció en el mundo, además se reveló que su cuerpo fue habitado por su Doppelgänger de Adolla. Pero ese solo es el principio del fin. Cada semana emite un nuevo capítulo de la última entrega del anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo.
Después de que la primera parte adaptara aproximadamente del capítulo 175 al 216 del manga, la segunda parte adapta los arcos finales del manga de Atsushi Ohkubo, es decir, aproximadamente desde el capítulo 217 hasta el capítulo 304, que incluyen los eventos del Arco de la Traición del Imperio y el Arco del Gran Cataclismo.
Hasta el momento, los episodios de la tercera y última temporada de “Fire Force” han recibido buenas calificaciones. Pero ¿los fanáticos fuera de Japón ya pueden ver los últimos capítulos del popular anime con doblaje en su respectivo idioma?
¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2?
Crunchyroll, la plataforma de streaming encargada de la distribución internacional del anime, anunció que el doblaje en inglés y en español latino de la segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force” estaría disponible desde su estreno, es decir, el 9 de enero de 2026.
Por lo tanto, cada semana puedes ver el nuevo episodio de la temporada final en su idioma original con subtítulos, o con los doblajes disponibles. Crunchyroll también compartió la lista del reparto encargado del doblaje.
El 6 de febrero de 2026 se estrena el capítulo 16 de la tercera temporada de “Fire Force”, así que el final de la historia de de Shinra Kusakabe, un joven que se une a la Brigada Especial de Bomberos en un Tokio futurista donde la gente sufre una misteriosa combustión espontánea y que tiene la habilidad de manipular el fuego y luchan contra estos Infernales, está cada vez más cerca.
REPARTO DEL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2
- Derick Snow le da voz de Shinra
- Eric Vale le da voz a Arthur
- Jeremy Inman le da voz a Obi
- Alexis Tipton le da voz a Iris
- Ian Sinclair le da voz a Licht
- Aaron Roberts le da voz a Benimaru
- Colleen Clinkenbeard le da voz a Hibana
- Christopher Wehkamp le da voz a Hinawa
- Ernesto Jason Liebrecht le da voz a Vulcan
- Sarah Roach le da voz a Maki
- Larry Brantley le da voz a Hibachi
- Jeff Plunk le da voz a Konro
- Rowan Gilvie, Erin Kelly Noble
- Daryl Mayfield
REPARTO DEL DOBLAJE EN ESPAÑOL LATINO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2
- Andrea Orozco como Maki
- Arturo Cataño como Benimaru
- Bruno Coronel como Licht
- Carlo Vázquez como Vulcan
- Dafnis Fernández como Obi
- Enrique Cervantes como Hibachi
- Erika Langarica como Iris
- Gina Sánchez como Hibana
- Luis Leonardo Suárez como Shinra
- Manuel Campuzano como Arthur
- Noé Velázquez como Hinawa
- Octavio Rojas como Konro
