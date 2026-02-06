La segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force” se estrenó el 9 de enero de 2026 y empieza con Shinra Kusakabe despertando y descubriendo que no ha sido él mismo durante los últimos meses. Durante el tiempo que estuvo inconsciente, un quinto Pilar masivo apareció en el mundo, además se reveló que su cuerpo fue habitado por su Doppelgänger de Adolla. Pero ese solo es el principio del fin. Cada semana emite un nuevo capítulo de la última entrega del anime basado en el manga shōnen escrito e ilustrado por Atsushi Ōkubo.

Después de que la primera parte adaptara aproximadamente del capítulo 175 al 216 del manga, la segunda parte adapta los arcos finales del manga de Atsushi Ohkubo, es decir, aproximadamente desde el capítulo 217 hasta el capítulo 304, que incluyen los eventos del Arco de la Traición del Imperio y el Arco del Gran Cataclismo.

Hasta el momento, los episodios de la tercera y última temporada de “Fire Force” han recibido buenas calificaciones. Pero ¿los fanáticos fuera de Japón ya pueden ver los últimos capítulos del popular anime con doblaje en su respectivo idioma?

Shinra Kusakabe es el protagonista del anime "Fire Force". En el episodio 17 de la tercera temporada, Shinra, Iris y Sho desaparecen (Foto: David Production)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2?

Crunchyroll, la plataforma de streaming encargada de la distribución internacional del anime, anunció que el doblaje en inglés y en español latino de la segunda parte de la tercera temporada de “Fire Force” estaría disponible desde su estreno, es decir, el 9 de enero de 2026.

Por lo tanto, cada semana puedes ver el nuevo episodio de la temporada final en su idioma original con subtítulos, o con los doblajes disponibles. Crunchyroll también compartió la lista del reparto encargado del doblaje.

El 6 de febrero de 2026 se estrena el capítulo 16 de la tercera temporada de “Fire Force”, así que el final de la historia de de Shinra Kusakabe, un joven que se une a la Brigada Especial de Bomberos en un Tokio futurista donde la gente sufre una misteriosa combustión espontánea y que tiene la habilidad de manipular el fuego y luchan contra estos Infernales, está cada vez más cerca.

REPARTO DEL DOBLAJE EN INGLÉS DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

Derick Snow le da voz de Shinra

Eric Vale le da voz a Arthur

Jeremy Inman le da voz a Obi

Alexis Tipton le da voz a Iris

Ian Sinclair le da voz a Licht

Aaron Roberts le da voz a Benimaru

Colleen Clinkenbeard le da voz a Hibana

Christopher Wehkamp le da voz a Hinawa

Ernesto Jason Liebrecht le da voz a Vulcan

Sarah Roach le da voz a Maki

Larry Brantley le da voz a Hibachi

Jeff Plunk le da voz a Konro

Rowan Gilvie, Erin Kelly Noble

Daryl Mayfield

REPARTO DEL DOBLAJE EN ESPAÑOL LATINO DE “FIRE FORCE” - TEMPORADA 3 PARTE 2

Andrea Orozco como Maki

Arturo Cataño como Benimaru

Bruno Coronel como Licht

Carlo Vázquez como Vulcan

Dafnis Fernández como Obi

Enrique Cervantes como Hibachi

Erika Langarica como Iris

Gina Sánchez como Hibana

Luis Leonardo Suárez como Shinra

Manuel Campuzano como Arthur

Noé Velázquez como Hinawa

Octavio Rojas como Konro

Leonard Burns, capitán de la Primera Brigada Especial contra Incendios, en el tercer capítulo de la tercera temporada de "Fire Force" (Foto: David Production)

