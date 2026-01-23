Sin duda, los K-dramas han conquistado Netflix. Cada semana llegan nuevas series y películas procedentes de este país. Las últimas en unirse al catálogo y conseguir un lugar en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja son “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?”), “Humana por accidente” (“No Tail to Tell”) y “La infiltrada Srta. Hong” (“Undercover Miss Hong”). Pero no son las únicas que llegarán en 2026. Por eso, Netflix compartió la lista de sus estrenos coreanos más esperados de este año.

Los títulos incluyen romances, comedia, dramas, fantasía terror y más. Nuevas historias continúan explorando el amor desde ángulos inesperados, mientras que otras desafían las expectativas. Una de ellas es “Possible Love”, dirigida por el maestro Lee Chang-dong y protagonizada por Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung y Cho Yeo-jeong, que parece ser uno de los estrenos más esperados del 2026.

LISTA DE LOS ESTRENOS COREANOS DE NETFLIX DEL 2026

Además, de las series antes mencionadas, estos son los K-dramas más esperados de Netflix más esperados del año.

1. The Art of Sarah

Sinopsis: “El Arte de Sarah sigue a Sarah Kim, una mujer decidida a labrarse un nombre lujoso, incluso si sus ambiciones se basan en una mentira, y a Mu-gyeong, el hombre que busca incansablemente la verdad tras su vanidad”.

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026

Director: Kim Jin-min

2. Boyfriend on Demand

Sinopsis: “Mi-rae, una productora de webtoons exhausta, se suscribe a un servicio de simulación de citas virtuales para vivir las citas de sus sueños… Ella se ha acostumbrado a una vida sin amor en medio de una realidad extremadamente ajetreada, pero todo cambia cuando inesperadamente adquiere un dispositivo de ‘Boyfriend on Demand’ y entra en un mundo virtual, donde se embarca en una serie de citas con hombres imposiblemente perfectos.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Kim Jung-sik

3. Bloodhounds - Temporada 2

Sinopsis: “Los dos jóvenes boxeadores que una vez desmantelaron una red ilegal de usureros a puñetazos regresan con aún más acción emocionante y trepidante. En la segunda temporada de ‘Sabuesos”, Gun-woo y Woo-jin ponen la mira en una liga internacional de boxeo ilegal.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Kim Joo-hwan

La segunda temporada de la serie surcoreana "Sabuesos" se estrena en el segundo trimestre de 2026 (Foto: Netflix)

4. If Wishes Could Kill

Sinopsis: “‘If Wishes Could Kill’ sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que repentinamente se encuentran condenados a morir, maldecidos por una misteriosa aplicación que concede deseos llamada GIRIGO. Desesperados por escapar de su sombrío destino, deben competir contra el tiempo y la maldición mortal.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Park Youn-seo

5. Notes from the Last Row

Sinopsis: “Heo Mun-oh, un profesor de literatura gruñón y escritor fracasado que descubre un genio sin explotar en Lee Kang, un misterioso estudiante sentado en la última fila de su clase. Esto desencadena la obsesión de Mun-oh con el extraordinario don del chico para la escritura, lo que los lleva a tener sesiones privadas secretas que pronto se convierten en un peligro.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Kim Gyu-tae

6. Sold out on You

Sinopsis: “Una comedia romántica de ensueño llena de constantes disputas entre Matthew Lee, alias “Quail Lee”, un granjero que hace malabarismos con múltiples trabajos, y Dam Ye-jin, una famosa presentadora de televisión con insomnio severo.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Ahn Jong-yeo

La serie coreana “Sold out on You” tendrá doce episodios y se estrenará en el segundo trimestre de 2026 (Foto: Netflix)

7. Teach You a Lesson

Sinopsis: “Teach You a Lesson es una serie aguda y catártica sobre la ficticia Oficina de Protección de los Derechos Educativos (ERPB), un grupo de trabajo gubernamental creado para restaurar la autoridad docente en una era de estudiantes rebeldes, padres exigentes y escuelas en dificultades.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Hong Jong-chan

8. The WONDERfools

Sinopsis: “Ambientada en el temible año 1999, ‘The WONDERfools’ es una comedia de acción y aventuras que sigue a un grupo de peculiares habitantes de la ciudad que inesperadamente adquieren superpoderes y se enfrentan a villanos que amenazan la paz de la ciudad de Haeseong.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Yoo In-sik

9. We Are All Trying Here

Sinopsis: “Un hombre que lucha contra los celos y la envidia se esfuerza por encontrar la paz mental mientras se debate solo en un mundo donde todos los demás parecen estar ganando.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Cha Young-hun

10. Mousetrap

Sinopsis: “Basada en el webtoon ‘Field Mouse’ de Kakao Entertainment, la serie sigue una intensa búsqueda de verdades ocultas a medida que se derrumba la frontera entre la realidad y el engaño.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Kim Hong-sun

La serie coreana “Mousetrap” se estrenará en el tercer trimestre de 2026 (Foto: Netflix)

11. Our Sticky Love

Sinopsis: “Our Sticky Love es una tierna comedia romántica sobre Go Eun-sae, una fiscal amnésica que de repente se encuentra viviendo bajo el mismo techo que Jang Tae-ha, un entrenador de boxeo que sospechosamente afirma ser su novio. Tae-ha, un prodigio del boxeo convertido en gánster, se cruza con su primer amor, Eun-sae, durante lo que esperaba que fuera su última misión para la pandilla. Tras perder la memoria mientras investigaba un caso de alto riesgo que podría impulsar su carrera, Eun-sae al principio no quiere tener nada que ver con Tae-ha; sin embargo, poco a poco, se enamora lenta e irresistiblemente.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Kim Jang-han

12. The East Palace

Sinopsis: “‘The East Palace’ narra la historia de Gu-cheon, un hombre capaz de atravesar el mundo de los fantasmas, y Saeng-gang, una dama de la corte con un secreto, quienes son convocados por el Rey para desenterrar los secretos del palacio maldito.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Choi Jung-kyu

13. The Scandal

Sinopsis: “The Scandal retrata el atrevido y peligroso juego amoroso entre Lady Cho, una mujer cuyas excepcionales habilidades trascienden con creces los límites de la esfera femenina, y Cho Won, el más grande playboy de Joseon. Su arriesgada apuesta atrapa a otra mujer, Hui-yeon, quien se ve envuelta en su creciente engaño.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Jung Ji-woo

La serie coreana “The Scandal” se estrenará en el tercer trimestre de 2026 (Foto: Netflix)

14. Dead-End Job

Sinopsis: “‘Dead-End Job’ es una serie de fantasía, misterio y terror que se desarrolla cuando Hyuk-jun se topa con una extraña agencia de empleo que ofrece trabajos de medio tiempo ‘perfectos’ que pagan 50 veces el salario por hora habitual, solo para verse arrojado a un entorno laboral aterrador e infernal con horrores que jamás podría haber imaginado.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Kim Da-min

15. Road

Sinopsis: “‘Road’ sigue a dos detectives mientras investigan una serie de horripilantes asesinatos transfronterizos, caracterizados por cuerpos retorcidos y misteriosos mensajes moribundos.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Han Jun-hee

16. Take Charge of My Heart

Sinopsis: “‘Take Charge of My Heart’ es una electrizante comedia romántica sobre un hombre cuyo corazón artificial se está quedando sin batería y la mujer con el poder único de recargarlo.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Park Soo-won

17. Tantara

Sinopsis: “Ambientada en la imprudente y despiadada industria del entretenimiento coreana de los años 60 y 80, Tantara narra el ascenso de aquellos que no tenían casi nada, pero lo apostaron todo por el sueño de un éxito deslumbrante.”

Fecha de estreno: 2026

Director: Lee Yoon-jung

La serie coreana “Tantara” se estrenará en el cuarto trimestre de 2026 (Foto: Netflix)

