CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, “Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original) es una serie de Netflix que narra la historia de las tres hermanas Russo, herederas de una dinastía de patinaje artístico en decadencia. Principalmente, sigue a Adriana Russo (Madelyn Keys), quien años alejada de la pista de patinaje, decide volver para salvar el legado de sus padres. Para lograrlo, necesita una nueva pareja y a pesar de su mala fama, Brayden Elliott (Cale Ambrozic) parece la mejor opción. Ellos deben fingir un apasionado romance para conseguir patrocinadores y asegurar su victoria en la competencia.

Después de ser obligada a cambiar de pareja por su diferencia de estatura con Freddie O’Connell (Olly Atkins), su excompañero y su primer amor, y perder a su madre, Adriana abandonó el patinaje y se dedicó a ayudar a su padre, Will Russo (Harmon Walsh), con la pista de su familia y con el entrenamiento de sus hermanas, Elise (Alexandra Beaton) y Maria (Alice Malakhov).

No obstante, cuando su hermana mayor sufre una lesión poco antes del mundial, la protagonista de “Bailando sobre hielo” decide regresar a la pista de patinaje para salvar el legado de los Russo. Brayden Elliott, un patinador talentoso y arrogante, parece dispuesto a convertirse, pero tras su primer ensayo, cambia de opinión y decide continuar su búsqueda en otro lugar. Adriana lo alcanza en el tren y le demuestra que también tiene la pasión que se necesita para ganar.

Adriana Russo (Madelyn Keys) y Brayden Elliott (Cale Ambrozic) fingen un romance para conseguir patrocinadores en el drama romántico "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BAILANDO SOBRE HIELO”?

Elise se vuelve más insoportable debido a su lesión, no obstante, no se muestra aliviada cuando la doctora le autoriza retomar el patinaje poco a poco. Lidia con varias emociones, miedo por volver a la pista, alivio por no sentir que el legado Russo depende solo de ella y al mismo tiempo celos por la atención que recibe su hermana Adriana. En medio de esa crisis, toma algunas malas decisiones, desde invitar al equipo de hockey a la fogata anual hasta brindar declaraciones que pueden afectar a su familia.

En tanto, Adriana y Brayden empiezan a entrenar, pero deben tener confianza para lograr una conexión. Freddie, quien ahora compite con Riley Monroe (Millie Davis), le ofrece ayuda a Brayden a pesar de que siente celos. La relación entre Adriana y su excompañero es algo tensa, pero intentan retomar su amistad, aunque es claro que los unen sentimientos más intensos.

A pesar de su excelente presentación, Adriana y Brayden no califican al mundial debido a un reportaje negativo. Tras la derrota, la protagonista de “Finding Her Edge” no se da por vencida y está lista para seguir luchando, pero su pareja la abandona a pesar de que la química entre ellos los llevó a besarse la noche anterior. Las fotos de ese momento intenso llegan a las redes sociales y atraen los reflectores a ellos.

Además, una de las parejas que clasificó al mundial es descalificada, así que Adriana y Brayden toman su lugar. Brayden se disculpa por ser tan impulsivo y promete no volver a abandonarla. Adriana lo acepta y le propone fingir un romance para conseguir patrocinadores.

Freddie O'Connell (Olly Atkins) y Adriana Russo (Madelyn Keys) vuelven a sentir una conexión intensa en el drama romántico "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BAILANDO SOBRE HIELO”?

Mientras Elise enfrenta las consecuencias de sus actos, Freddie lidia con problemas en varios frentes: su madre alcohólica reaparece en su vida y siente celos por Adriana. Riley comprende lo que siente su pareja, pero le exige que se concentre en la competencia y no defraude la fe que ella y sus padres colocaron en él. Por su parte, ella se esfuerza el doble y está pendiente de los patrocinadores.

Adriana y Brayden comparten su romance en redes sociales y consiguen más seguidores, pero lo que empieza como una farsa, poco a poco parece convertirse en algo real, sobre todo para Brayden. No obstante, un accidente con Freddie provoca un acercamiento entre él y Adriana.

Por otro lado, Elise termina su relación con su novio y regresa a casa para ayudar a su padre con los preparativos para el Mundial de París. Will se ve obligado a vender sus medallas olímpicas para comprar los boletos de sus hijas. Además de problemas económicos, lidia con las decisiones de sus hijas. Por ejemplo, Maria decide abandonar el patinaje para tener una vida normal.

¿Qué pasó con Adriana, Brayden y Freddie?

A pesar de los contratiempos, el equipo Russo llega a París. Después de un apasionado beso con Freddie, quien le confesó que la ama desde los 14 años, Adriana se resiste a los intentos de acercamiento de Brayden. Durante la gala con los patrocinadores, la protagonista de “Bailando sobre hielo”, se reúne con Freddie y le habla de sus sentimientos y le cuenta sobre la relación falsa con Brayden.

Mientras Freddie se enfada por el engaño, Brayden presencia el romántico momento y confronta a su pareja poco antes de la competencia. Le pide que le dé una oportunidad real, pero ella lo rechaza. A pesar del tenso momento, deslumbran con su rutina en la pista de patinaje y consiguen la medalla de oro.

Luego del rechazo, Brayden abandona una vez más a Adriana, quien debe realizar la presentación de la gala de clausura sola. Sus hermanas se unen a ella en la pista de patinaje y tienen un emotivo momento. Por otro lado, para no perder su casa, Will Russo acepta vender la pista de patinaje a la Academia Voltaje. Camille recupera las medallas de Will y tiene un momento.

Al final de la primera temporada de “Bailando sobre hielo”, Camille propone que Adriana y Freddie, quienes son novios, vuelvan a ser pareja en la pista de patinaje. Además, une a Brayden y Riley, quien ha llamado la atención de los patrocinadores. Todo está preparado para la competencia del siguiente año.

Brayden Elliott (Cale Ambrozic) y Riley Monroe (Millie Davis) se convierten en pareja de patinaje al final de la serie "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAILANDO SOBRE HIELO”?

“Bailando sobre hielo” está disponible en Netflix desde el 22 de enero de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

