CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en hechos reales, “El falsario” (“The Big Fake” en inglés) es una película italiana de Netflix que se ambienta en Roma de la década de 1970 y relata la historia, al menos una de las posibles versiones, de Toni della Duchessa (Pietro Castellitto), un artista que llega a la ciudad con el sueño de convertirse en un gran pintor y dejar una huella. Sin embargo, sus decisiones lo llevan a transformarse en el mayor falsificador de todos los tiempos, además de un personaje clave en los mayores misterios de ese país. ¿Qué sucedió con Toni?

El thriller dramático dirigido por Stefano Lodovichi a partir del guion de Lorenzo Bagnatori y Sandro Petraglia empieza con lo que parece ser la muerte de Toni. Luego la trama regresa tres años y muestra el viaje a Roma del protagonista y sus amigos, el comunista Fabione (Andrea Arcangeli) y el sacerdote Vittorio (Andrea Arcangeli).

A pesar de su talento, Toni no tiene el éxito que esperaba, pero su vida empieza a cambiar cuando conoce a la galerista Donata (Giulia Michelini), quien tras ver sus pinturas le explica que sus obras no son comerciales. No obstante, tras la noche de pasión, descubre que el protagonista de “El falsario” puede duplicar con exactitud los cuadros de otros artistas, así que le propone un negocio.

Balbo (Edoardo Pesce) le pide a Toni que utilice su talento para falsificar documentos en la película italiana "El falsario" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL FALSARIO”?

Además de ganar una gran cantidad de dinero por un solo cuadro, gracias a Donata, Toni conoce a Balbo (Edoardo Pesce), un mafioso de la ciudad con el que el artista empieza a trabajar falsificando documentos. Uno de sus primeros clientes es Sansiro, quien requiere un pasaporte falso. Sansiro queda encantado con el trabajo, y porque comparten su fanatismo por el Inter, así que le asegura que le debe un favor.

Fabione está involucrado con la organización militante de extrema izquierda Brigadas Rojas, lo que le causa algunos inconvenientes a Toni, ya que Balbo está en el lado contrario de la historia. La vida de “El falsario” mejora: tiene dinero gracias a su trabajo como artista y con la mafia, una relación amorosa con Donata y conoce personas muy influyentes como el Sastre (Claudio Santamaria) y Zu Pipo (Fabrizio Ferracane).

Pero la felicidad de Toni se termina debido a su ambición. Necesitan que lo noten, así que, acepta trabajos peligrosos. Cuando el primer ministro italiano, Aldo Moro, es secuestrado por las Brigadas Rojas, el Sastre le pide que falsifique un comunicado de las Brigadas Rojas, anunciando la muerte de Moro. En medio de esa crisis, el sastre convence al artista de ser parte de misiones más peligrosas, lo que alerta a Donata.

Tras la aparición del cadáver de Moro, Balbo empieza a sospechar del Sastre, quien trabaja para importantes políticos. Pero comete el error de confrontarlo, lo que resulta en su muerte en un sospechoso accidente automovilístico. “El falsario” queda muy afectado debido a esto y al abandono de Donata, por eso, cuando el Sastre intenta utilizar su conexión con Fabione para recuperar las memorias de Moro.

El Sastre (Claudio Santamaria) presiona a Toni para recuperar las memorias de Aldo Moro al final de la película italiana "El falsario" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL FALSARIO”?

¿Qué pasó con Toni?

Toni se niega a seguir las órdenes de el Sastre, lo que sin duda tiene consecuencias: durante la noche, unos hombres encapuchados irrumpen en su casa y le destrozan las manos. Tarda varios meses en recuperarse y comprende que necesita escapar de la ciudad para estar a salvo. Zu Pipo le sugiere no meterse en más problemas con las personas equivocadas, pero Toni decide actuar.

“El falsario” consigue las memorias de Moro gracias a Fabione, a quien le entrega un pasaporte falso para que pueda escapar. Sin embargo, Fabione es acorralado por la policía y asesinado. Como último recurso, Toni habla con el Sastre y lo amenaza con esos documentos, que confió a su amigo Vittorio, para conseguir el tiempo necesario para escapar.

El Sastre no tarda en localizar a Vittorio, a quien presiona para que entregue las memorias de Aldo Moro. El sacerdote acepta el dinero que le ofrece y el ascenso que anteriormente negaron y firma la sentencia de muerte de su amigo. Sansiro es el verdugo, pero debido al favor que le debe, le da tiempo de dejar en orden sus asuntos, incluida Donata, quien aceptó regresar con Toni y está embarazada.

Al final de “El falsario”, Toni le deja una emotiva carta a su amigo Vittorio, donde lo perdona por su traición y le obsequia su automóvil. Cuando el sacerdote se sube al vehículo, Sansiro lo asesina y deja el cuerpo que el Sastre necesita. Esto le da la oportunidad a Toni de escapar con Donata, pero deben lidiar con el sacrificio que realizaron para seguir adelante. Esta es una versión de la historia del famoso falsificador italiano.

Toni (Pietro Castellitto) sacrificó a su amigo para salvarse junto a Donata (Giulia Michelini) al final de la película italiana "El falsario" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL FALSARIO”?

“El falsario” está disponible en Netflix desde el 23 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

