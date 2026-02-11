Después de la primera cita de Stark y Fern, el enfrentamiento contra monstruos con forma de dinosaurio y la lucha contra un enorme ogro gris en el cuarto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), los fanáticos del anime, basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, están emocionados por los próximos eventos. ¿Qué otros peligros enfrentarán los protagonistas? Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente capítulo?

En “El hogar de los demás” (2x03), la cita de Stark y Fern no sale como ella esperaba, ya que a su acompañante le cuesta socializar y solo sigue los consejos que Frieren le dio. A pesar de los errores de Stark, Fern se siente contenta porque él se esforzó por brindarle un día especial.

Por otro lado, el grupo abandona el territorio de las aguas termales al llegar al puesto de control de la Meseta Norte, donde se enfrentan a otros monstruos y criaturas: una enorme serpiente morada, un demonio con forma de murciélago y un ogro gris. Logran superar esas pruebas y se preparan para continuar su camino. En medio de todo eso, Frieren recuerda a Himmel.

Fern y Stark tienen una cita en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse) / JAIME OLMEDO/NETFLIX

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5

El quinto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?

Hasta el momento, no se ha compartido la sinopsis oficial del quinto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, no obstante, es claro que Frieren, Fern y Stark continuarán recorriendo la Meseta Norte, donde sin duda, se enfrentarán a nuevos peligros.

Además, Frieren se reencuentra con un viejo conocido. Esto lo lleva a pensar en sus viajes originales con Himmel y el grupo de héroes. Al parecer, los protagonistas visitan el grupo visita la Compañía Comercial Norm.

Fern, Frieren y Stark visitan el grupo visita la Compañía Comercial Norm en el quinto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

