¿Qué pasará con Frieren en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End"? ¿Se enfrentará a otro monstruo? (Foto: Madhouse)
Después del emocionante recorrido para llegar a las aguas termales de Etwas y la invitación de Stark a Fern en el (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español), los fanáticos del anime, basado en la serie de manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, esperan con ansias el cuarto capítulo para descubrir los peligrosos que los protagonistas enfrentarán en su camino. Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente episodio?

En “Somewhere She’d Like” (2x03), después de recuperar la espada heredada del Graf Dach del demonio de la espada y obtener un nuevo grimorio para ella, Stark convence al grupo de buscar la fuente termal escondida en las montañas. Aunque logran llegar al lugar, deben superar algunos obstáculos, incluido un lagarto de tres cabezas.

Pero esa no es la peor parte del viaje. Al llegar a las aguas termales descubren que son poco profundas. No obstante, pasan un momento divertido en ese lugar. Más tarde, Stark invita a salir a Fern, pero no esperaba que ella aceptara, así que debe pedirle consejos a Frieren. ¿Qué sucederá en el próximo capítulo?

Fern, Stark y Frieren subiendo la montana en el tercer episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

FECHA DE ESTRENO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4

El cuatro episodio de se estrenará el viernes 6 de febrero de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4?

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m.
España4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

¿QUÉ PASARÁ EN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4?

De acuerdo con la sinopsis oficial del cuarto episodio de la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Stark solo pretendía provocar a Fern cuando la invitó a salir, pero terminaron teniendo una cita. Visitan varios lugares de la ciudad y llegan a una plaza de observación. Allí, Fern habla…

Más tarde, los tres abandonan la ciudad y se adentran en las duras tierras altas del norte. Al detenerse en cierta aldea, escuchan que un poderoso monstruo aparecería cerca…”.

Fern y Stark tienen una cita en el cuarto episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)
